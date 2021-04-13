Украина ввела дополнительные ограничения на границе с Беларусью 1 13.04.2021, 11:51

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Кого они затронут?

Украина ввела дополнительные ограничения на деятельность вблизи границы с Беларусью. Как сообщает Северное региональное управление Государственной пограничной службы Украины, они будут действовать на территории приграничных районов Ровенской области до 31 декабря этого года.

Ограничения касаются проведения работ в ночное время в непосредственной близости от границы, в иное время нужно будет предварительно уведомлять пограничников. Также запрещается передвижение с 22 часов до 6 часов по дорогам, которые ведут к границе, за исключением дорог к пунктам пропуска.

Ограничивается стоянка транспортных средств на обочинах дорог, разгрузка, погрузка грузов, посадка и высадка пассажиров между границей и пунктами пропуска.

Запрещаются полеты беспилотных летательных аппаратов и легкомоторных летательных аппаратов без предупреждения органов погранслужбы не менее чем за 24 часа до полета. Аналогичный запрет вводится для маломерных судов, но в данном случае предупредить пограничников нужно будет не менее чем за час. Вводятся ограничения на водолазные работы, остановку поездов.

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