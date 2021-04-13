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«Не та болезнь, что была год назад»: врачи рассказали о новых симптомах COVID-19

  • 13.04.2021, 12:28
  • 6,004
«Не та болезнь, что была год назад»: врачи рассказали о новых симптомах COVID-19

Коронавирус значительно «помолодел».

Клиническая картина коронавирусной болезни постоянно меняется, в итоге медикам сегодня приходится иметь дело с совершенно другой инфекцией, чем год назад. Об этом рассказала врач-инфекционист Ольга Голубовская, пишет healthinfo.ua.

"Это не та болезнь, которая была в прошлом году... Стало более длинное заболевание, не две недели, как мы пациентам говорили, ничего подобного, сейчас очень длинная болезнь, до месяца, долго люди остаются кислородозависимыми", – отметила Голубовская.

По ее словам, британский штамм на 65% утяжеляет заболевание. В связи с этим украинские врачи на днях в очередной раз обновили протокол лечения.

Врач уточнила, что инфекция часто дает бактериальные осложнения, а южноафриканский штамм вызывает почечную недостаточность.

При этом коронавирус значительно "помолодел": "Стали болеть дети, дети тяжело болеют, находятся на аппаратах ИВЛ. Открываются новые стационары для детей, этого не было еще недели три назад".

Она рассказала, что все это связано с новыми штаммами коронавируса.

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