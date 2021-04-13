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В горах Шотландии ученые нашли редкие артефакты эпохи мезолита

  • 13.04.2021, 12:34
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В горах Шотландии ученые нашли редкие артефакты эпохи мезолита

Археологи назвали свои находки «захватывающими»

Их обнаружили в Национальном заповеднике Кэрнгормс на северо-востоке Шотландии. Артефакты свидетельствуют о том, что люди жили в здешних горах 10 000–7500 лет назад – после окончания последнего ледникового периода .

В ходе предыдущих исследований древности периода мезолита (среднего каменного века) обычно обнаруживались в низинной местности. (Напомним, что в Европе мезолит длился с X до V тысячелетия до н. э.), пишет «Вокруг света. Украина».

Команда из университетов Абердина и Дублина наткнулась, в частности, на каменные орудия труда, следы костров и убежищ.

Археологи назвали свои находки «захватывающими»

Люди, проживавшие на территории современного заповедника в эпоху мезолита, были охотниками-собирателями. Они перемещались с места на место и не строили постоянных жилищ.

Поэтому то, что осталось от их жизни, обычно сводится к горстке каменных орудий, а также остаткам очагов и временных убежищ.

Археологи полагают, что люди приходили в горную местность с запасом провизии. Впоследствии его пополняли добытой олениной, пойманной рыбой, съедобными растениями и грибами. Охота приносила горным обитателям шкуры, а также рога и кости для изготовления инструментов.

Земля, на которой обнаружены артефакты, принадлежит Национальному фонду Шотландии (NTS). Вместе с Советом Абердиншира фонд поддержал новое исследование. Летом команда собирается продолжить раскопки.

Результаты исследования опубликовал журнал Proceedings of the Prehistoric Society.

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