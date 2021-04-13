Министр здравоохранения Австрии подал в отставку из-за истощения 2 13.04.2021, 13:16

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Рудольф Аншобер

Фото: GEORG HOCHMUTH / APA

Рудольф Аншобер сказал, что последние 15 месяцев ощущались для него как 15 лет.

Министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер во вторник объявил о своей отставке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kurier.

Аншобер сказал, что последние 15 месяцев ощущались для него как 15 лет. Наихудший кризис в здравоохранении за последние 100 лет полностью изменил его жизнь и политику и сделала министерство центром контроля пандемии. Аншобер заявил о "перегрузке".

При этом министра часто критиковали. Ему угрожали и поэтому он был под защитой полиции.

"Я пытался делать все возможное и взял на себя непосильную ответственность. Несколько недель я не чувствовал себя полностью в форме. У меня повысился уровень сахара и артериального давления", - заявил Аншобер, добавив, что врачи советовали ему сделать перерыв, но во время пандемии это было невозможно.

По его словам, поскольку республике нужен здоровый министр здравоохранения, который может выкладываться на 100% в этом кризисе, он уйдет в отставку.

Недавно участились спекуляции относительно будущего руководителя министерства после того, как Аншобер несколько раз уходил на больничный за очень короткий промежуток времени.

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