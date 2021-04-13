Приключения Алисы в стране Игоря Ивановича Иван Давыдов, «МБХ медиа»

13.04.2021, 13:41

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Иван Давыдов

О ФСБ, «Роснефти» и антиподах.

Вспомнил девочку Алису — ту самую, которая, погнавшись за кроликом, прыгнула в нору, и боялась потом, что окажется в чужой и непонятной стране. В прекрасном переводе Нины Демуровой это место из книжки Льюиса Кэрролла звучит так:

«— А не пролечу ли я всю землю насквозь? Вот будет смешно! Вылезаю — а люди вниз головой! Как их там зовут?.. Антипатии, кажется…

В глубине души она порадовалась, что в этот миг ее никто не слышит, потому что слово это звучало как-то не так.

— Придется мне у них спросить, как называется их страна. “Простите, сударыня, где я? В Австралии или в Новой Зеландии?”»

Вспомнил не то чтобы просто так. Вспомнил, потому что подумал — вопреки географии, Алиса могла бы оказаться не в Австралии, а здесь у нас. Это ведь здесь, у нас, принято теперь ходить на головах и соответствующим образом смотреть на мир. Это мы, получается, антипатии… То есть, конечно, антиподы.

Не верите? Это, наверное, потому, что вы тоже стоите на голове.

Ну, смотрите сами. К главному редактору издания «Важные истории» Роману Анину пришли с обыском сотрудники ФСБ. Анин проходит свидетелем по делу, которое возбудили в 2016 году. Дело — о нарушении неприкосновенности частной жизни, завели его по заявлению гражданки Ольги Сечиной, которая тогда была супругой Игоря Ивановича Сечина, великого и грозного. Того самого, который возглавлял (и возглавляет, он ведь из числа незаменимых) компанию «Роснефть». Анин пять лет назад опубликовал в «Новой газете» материал о том, как гражданка Сечина якобы отдыхала на одной из самых шикарных в мире яхт. Статью давно удалили, про дело забыли, и даже супруги Сечины успели с тех пор развестись. А теперь вот вспомнили вдруг. Есть версии касательно того, почему именно сейчас вспомнили, но для нас это не так уж и важно.

Силовики и судебная система очевидным образом используются...

Анин, повторюсь, это вот как раз важно, в статусе свидетеля. Во всяком случае, пока. Но у него — обыск, потом ночной допрос в Следственном комитете. В ходе обыска, как сам он написал в твиттере, «изъяли все»: «Изъяли все флешки, все компьютеры и даже не мои. Изъяли телефоны, которые тоже мне не принадлежат. Изъяли документы».

Если бы мы не привыкли стоять на головах, мы бы, наверное, удивились этому: странно все-таки — проводить у свидетеля по делу обыск, изымать его и чужое имущество, допрашивать свидетеля ночью. Но не удивляемся, дело обычное, много раз такое видели, здешние нормы это все позволяют.

Но и это, кстати, еще не начало истории. Это вроде предисловия.

Разумеется, все уцелевшие независимые СМИ (и не только независимые) опубликовали материалы об обыске у Анина. Во-первых, коллега под ударом, а корпоративная солидарность в журналистской среде все еще жива. Во-вторых, дело ведь не рядовое, великие люди замешаны, новость явно заслуживает обсуждения. И, опять же, избежать упоминаний компании «Роснефть», описывая происшествие, просто невозможно, потому что уголовное дело, в рамках которого проводился обыск, с «Роснефтью» связано напрямую.

Ну, вернее, так бы оно все выглядело, если бы мы не стояли на головах. Потому что дальше появилось заявление компании «Роснефть», в котором сказано буквально следующее: «Инцидент был использован недобросовестными медиа для очернения Компании. Против “Роснефти” и ее руководства развернута масштабная информационная война, участниками которой являются, в том числе, и заграничные интересанты. Клеветническая кампания нацелена на дискредитацию результатов деятельности “Роснефти”, учитывая ее бюджето- и системообразующую роль для российской экономики, а также лидирующее положение в мировой энергетической отрасли. Подобные информационные атаки организуются с целью снижения конкурентоспособности и создания дополнительных санкционных рисков не только для “Роснефти”, но и для страны в целом».

Понимаете? Информационный повод создали сотрудники ФСБ и СК, которые реанимировали забытое уголовное дело, устроили обыск (на самом деле — два обыска, в редакции «Важных историй» обыск тоже прошел, причем никого из сотрудников редакции пригласить на него не потрудились). Журналисты просто честно выполнили свою работу, опубликовав материалы о происходящем. И вот это оказывается — «клеветническая кампания», работа на врагов отечества, удар не только по «Роснефти», но чуть ли не по суверенитету страны.

Чтобы с таким изяществом выворачивать событие наизнанку, надо не просто на голове стоять. Тут надо на голове стоять с особенной какой-то виртуозностью. Там, у Кэррола в книжке дальше вот что: Алиса «попробовала сделать реверанс. Можешь себе представить реверанс в воздухе во время падения? Как, по-твоему, тебе бы удалось его сделать?»

Авторам цитированного выше заявления удалось бы без труда.

Раз поправки приняты — значит, они это...

Только стоя на голове, можно более или менее спокойно смотреть на то, как прожженные коррупционеры борются с коррупцией, как люди, привыкшие рисовать нужный результат на выборах, рассуждают о честности и прозрачности выборов, как государственные правозащитники после очередной мирной акции, разогнанной ОМОНом, дружно встают на защиту не тех, кого били, а тех, кто бил. Ну, и так далее.

В общем, похоже, мы стоять на голове вполне научились. Прилетай, Алиса. Посмотришь на антиподов.

Иван Давыдов, «МБХ медиа»

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