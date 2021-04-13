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Ученые впервые сделали фото дна Антарктики, которое десятилетиями было покрыто толстым слоем льда

  • 13.04.2021, 13:46
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Ученые впервые сделали фото дна Антарктики, которое десятилетиями было покрыто толстым слоем льда

Фоторепортаж.

Ученым удалось сделать серию фотографий дна Антарктики, которое десятилетиями находилось под толстым слоем льда. Кадры показали «удивительный уровень биоразнообразия», пишет tut.by.

От Антарктического ледяного щита в конце февраля откололся огромный айсберг, которому дали название А74. Его площадь — 1270 квадратных километров, что вдвое больше Берлина. Рядом оказалось немецкое исследовательское судно Polarstern — ему удалось войти в район между этим айсбергом и шельфовым ледником Бранта.

Эксперты сделали ряд снимков как самой местности, так и кадры морского дна, на которое долго не падал солнечный свет. Это удалось сделать с помощью OFOBS — специальной системы глубоководного наблюдения. Первые изображения показывают «удивительный уровень биоразнообразия в регионе».

Исследователи обнаружили ряд видов — морских огурцов, морских звезд, различных моллюсков, по крайней мере пять разновидностей рыб и два вида кальмаров. Кроме того, на камнях нашлись многочисленные организмы, выполняющие роль фильтров. Но пока непонятно, питаются ли они в основном остатками водорослей или органическими частицами, переносимыми льдом.

Ученые также собрали пробы донных отложений — с их помощью получится сделать более четкие выводы об экосистеме этого места.

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