Хунта загнала себя в тупик 3 13.04.2021, 13:49

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фото: tut.by

Система давно устала от этой бесконечной гонки, все нервничают и просят привала.

Хунта загнала себя в тупик. Все, что еще в прошлом году (до августа) было веселой прогулкой, сейчас превратилось в спецоперацию, реализация которой требует сверхусилий. Сейчас банальный субботник, Пасха, Радуница, 1 мая – все это головная боль, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

С одной стороны, нужна массовость, нужна картинка для легитимизации деда. С другой стороны, как-то надо не допустить туда наркоманов/проституток и не устроить митинг по делигитимизации того же самого деда. Головы исполкомовских чиновничков взрываются от задачи с двумя неизвестными. Они-то с уравнениями попроще не всегда справлялись (вы же помните: отрицательная селекция).

Система давно устала от этой бесконечной гонки, все нервничают и просят привала. А привала все нет. Плюс выпало важное звено – идеология. Пока у хунты идеология одна – крушить. Но тотальное разрушение даже на ябатек влияет отрицательно. Тем более, и их семьи зачастую не обходят стороной репрессии в том или ином виде (самый яркий пример вчера приводили – Девятовский).

Увольнения и угрозы на этом фоне только добавляют демотивации. Задачи от вышестоящих все более невыполнимые, денег все меньше. Ну и позиция на темной стороне, когда постоянно приходится бороться с правдой, – сильно угнетает морально.

Чтобы вы понимали степень паранойи – люди на собраниях всерьез обсуждают способы противодействия проекту… «Август2020». Кто не в курсе, это такое собрание историй обычных белорусов, которые в разное время попали в лапы фашистов. Сейчас ребята запустили флешмоб, в котором истории задержанных читают известные люди (Марго Левчук, Нина Багинская, Елена Левченко, Артемий Троицкий). В YouTube-канала… 3 тысячи подписчиков (нужно срочно исправлять, земляки). Но это не мешает разрабатывать стратегии по дискредитации. Синие жопы возвращаются, так сказать.

На 17 апреля намечен республиканский субботник. Дед планировал ехать в Чернобыльскую зону, но в связи с поездкой в Баку пока график не очень понятен (Шпиц, ты уже залез в дедовскую сумку?).

Остальные опять думают над массовостью. Люди потоками отказываются участвовать и перечислять деньги. Подробная инструкция, почему вы имеете полное право посылать идеологов – в телеграм-канале стачки «Гродно Азота». Метод борьбы старый и проверенный – отключим газ. То есть принять меры, заставить, уволить. Хунта, видимо, думает, что рабочие – это какой-то бездонный колодец. Огорчим: такими темпами скоро увольнять некого будет. Как, впрочем, и работать. Чиновники в райисполкомах и ОМОНовцы денег не зарабатывают, а только проедают (Кубраков не даст соврать).

Еще одна тема: 10-я годовщина взрыва в метро прошла более-менее тихо. Даже додумались не трогать людей, которые пришли возложить цветы. Но все равно воздух наэлектризован. Отсюда и все эти блокбастеры про легендарных белoрусских силовиков, которые за считанные часы раскрыли теракт века. Тема не дает покоя. Как говорится, на воре и шапка горит. От себя отметим: и правильно. Думается, в ближайшее время еще как минимум пара громких расследований на эту тему.

Про 1 мая мы уже писали. Старый аппаратный интриган Орда по-прежнему очень задумчив.

Но главный челлендж – 9 мая. Подготовка в разгаре, тендеры идут. Но как собрать людей и при этом не собрать «протестунов»? Расскажем гениальные мысли на этот счет через несколько дней. Ник пока походит по совещаниям. Может, будет еще что-то «инцярэсное».

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