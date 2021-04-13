«Вскоре забастовка случится сама собой» 13.04.2021, 14:13

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Ситуация складывается ровно также, как накануне массовых протестов рабочих в 1991-м.

Телеграм-канал «Реальная Беларусь» опубликовал мнение одного из своих подписчиков:

— Вот хочу сказать всем тем, кто сидит и трясется за свою работу и нищенскую зарплату, вы все ровно ее скоро потеряйте. Все те, кто боится бастовать, ну не хотите сейчас, значит будете бастовать потом, по причинам уже независящих от вас. Экономика рухнет, девальвация сделает свое дело. Как это не печально большая часть населения готова действовать, когда уже прижало конкретно и каждого.

Вскоре забастовка случится сама собой. Ситуация складывается ровно также, как и 30 лет назад, когда 3 апреля 1991 начались массовые протесты рабочих. Ведь тогда большую часть рабочих все устраивало, но до того момента, когда цены в течении недели выросли на 70%. Я убежден что ситуация вскоре повторится.

Девальвация сделает свое дело, и в связке с санкциями, нехваткой средств это все усилится.

Уже сейчас у режима заканчиваются деньги, и в попытках их достать, уже сейчас есть задержки з/п, урезания надбавок и премий, к концу апреля многие увидят реальное положение дел, а в мае задержки и невыплаты станут массовыми.

Так что если вы думали что отселитесь и пронесет, могу с уверенностью сказать что не пронесет.

Ну с другой стороны если вас по другому никак не расшевелить, то так тому и быть. Через 2-3 месяца вы полностью ощутите, заботу этого «государства» хотя до этого можно было и не доводить, а решить все за 2 недели, ну что же подождем.

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