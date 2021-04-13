Алиев ткнул Москву ракетой 13.04.2021, 14:15

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Ильхам Алиев

Президент Азербайджана отправит в РФ доказательства обнаружения в Карабахе «Искандеров».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным обнаруженные в Нагорном Карабахе ракеты неэкспортного варианта от ракетного комплекса «Искандер-М». Их разговор состоялся 1 апреля, в пресс-релизе Кремля ракеты не упоминались. Алиев утверждает, что эти ракеты использовались Арменией против азербайджанских военных, сообщает ghall.com.ua.

Официально сообщалось, что Армения получила экспортный вариант ракет к «Искандеру-М» – «Искандер-Э». Дальность полета «Искандер-М» — до 500 км, а у «Искандер-Э» – 280 км. Экспорт ракет с дальностью поражения более 300 км запрещен международными договорами. Азербайджан заявил, что найденные обломки принадлежат неэкспортной ракете «Искандера-М».

Президент Азербайджана заявил, что Баку отправил Москве письмо с доказательствами по найденным ракетам, но ответа пока не получил. Об этом Ильхам Алиев сообщил на конференции «Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество».

«1 апреля у меня состоялся телефонный разговор с моим российским коллегой Владимиром Путиным. Обычно, как вы знаете, содержание телефонных бесед согласуется между двумя сторонами, дается совместная, согласованная информация. Но я ничего не скрываю от азербайджанского народа и считаю, что азербайджанский народ должен знать обо всем. Мы обсудили этот вопрос (с Владимиром Путиным). По моему указанию, министерство обороны Азербайджана послало официальное письмо с фотографиями, доказательствами. Но пока мы не получили никакого ответа», – рассказал Алиев на пресс-конференции.

Он также считает странными заявления Армении о найденных ракетах. Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее напрямую не говорил об использовании «Искандеров» военными. «То они говорят о не взорвавшихся ракетах, то говорят, что это секрет. Значит, все-таки были использованы. Мы ждем официального ответа от Еревана. Я вам скажу больше, у нас есть достаточно информации, но мы ждем официальных разъяснений», – пояснил Ильхам Алиев.

До этого в Министерстве обороны России заявляли, что в ходе военного конфликта в Нагорном Карабахе «Искандеры» не применялись, а весь боезапас ракет находится на военных складах Армении.

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