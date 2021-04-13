Президент Словакии поддержала ученых, заявивших, что Россия продала в ЕС другой «Спутник» 13.04.2021, 14:30

Зузана Чапутова

Скандал вокруг российской вакцины продолжается.

Президент Словакии Зузана Чапутова поддержала исследователей, изучавших дозы российской вакцины, после того как Россия раскритиковала их за то, что они "испортили репутацию "Спутник V" своей оценкой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Чапутова в понедельник встретилась с главой Государственного управления по контролю за лекарствами (SODC), которое отвечало за проверку российской вакцины.

Этот шаг был сделан после того, как SODC заявил, что введенные дозы не идентичны той вакцине, которая получила положительные выводы в публикации авторитетного журнала The Lancet.

SODC также столкнулся с резкой критикой со стороны министра финансов Игоря Матовича, который был заменен на посту премьер-министра после того, как купил вакцину в России, не посоветовавшись со своими партнерами по коалиции в правительстве.

После визита Матовича в Будапешт в пятницу, за который он был подвергнут критике за выход за рамки его компетенции, вакцина теперь должна быть протестирована в венгерской сертифицированной лаборатории. Неясно, что именно будет оценивать Венгрия и каких результатов Словакии следует ожидать от этих тестов.

Министерству здравоохранения Словакии не требуется одобрение вакцины от любого органа для начала введения доз. Все, что для этого нужно, - это решение, которое уже подписал бывший министр здравоохранения.

Однако министерство заявило, что оно будет внедрять вакцины, которые проходят стандартный процесс утверждения в сертифицированной лаборатории или если им даст разрешение Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).

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