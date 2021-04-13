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Навальный подал в суд на колонию из-за отказа передать ему Коран

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  • 13.04.2021, 14:50
  • 4,050
Навальный подал в суд на колонию из-за отказа передать ему Коран
алексей навальный

По словам российского оппозиционера, ему в колонии советуют смотреть телевизор.

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный подал в суд на колонию из-за отказа предоставить ему Коран, который он планировал изучать, сообщает Instagram.

"Кто бы мог подумать, что первый раз я подам в суд на мою колонию из-за Корана. Да-да. Не из-за отказа допустить врача (причина моей голодовки), не из-за условий содержания, а из-за Священной Книги мусульман. Дело в том, что мне не дают мой Коран. И это бесит", – написал российский оппозиционер.

По словам Навального, когда его только посадили, он составил список "улучшений самого себя", которые он хотел сделать в заключении. Одним из пунктов было – "глубоко изучить и понять Коран и Сунну Пророка".

Но в колонии ему не предоставили ни одной из книг, которые он привез или заказал. Такое решение объяснили тем, что книги нужно "проверять на экстремизм", а это занимает три месяца.

По словам Навального, ему в колонии советуют смотреть телевизор.

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