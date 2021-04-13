«Не смогла снять рубли ни в одном из банкоматов» 7 13.04.2021, 17:04

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Минчане сообщают о проблемах с наличкой в столице.

Минчане жалуются, что в выходные и понедельник снять наличку в банкоматах разных банков было проблематично. У одних стояла табличка «Не работает», другие просто были пустыми, а у третьих были километровые очереди.

Сайт Onliner попытался выяснить, в чем дело.

В воскресенье и понедельник нам стали писать люди, которым не удалось снять деньги в банкоматах.

— В понедельник не смогла снять рубли ни в одном из двух банкоматов «Альфа-Банка» у метро «Малиновка», — рассказывает читательница Екатерина. — В одном не было налички, у второго стояла табличка «Не работает». Консультант сказал, что табличку поставили, потому что нет наличности. С воскресенья денег не было и в банкомате у дома.

— Вечером заказал доставку, и оказалось, что принимают только наличные. Пришлось пойти в банкомат, попытался снять деньги в банкомате «БелВЭБ» у магазина «Зеленый клен», но он в очередной раз не работал (проблемный какой-то, или мне просто не везет). В итоге снял деньги через дорогу, — говорит Александр.

Впрочем, многие никакого дефицита не заметили: «Сняли вчера с женой часть зарплат в банкомате «Уручья» на аренду квартиры и перевели в доллары, ни на каком этапе проблем не возникло».

Если одни отнеслись к недостатку наличности спокойно, у других же в голову начали закрадываться панические мысли.

— Я последние свои зарплаты снимаю в день получения, все до копейки. Так спокойнее. Вчера получила зарплату и смогла снять деньги только в четвертом банкомате, и то с комиссией. Остальные не работали или говорили, что нет средств, — говорит Елена.

Кроме того, некоторым пришлось постоять в очередях, чтобы перевести в бумажные купюры свою зарплату.

— Вчера в двух банкоматах «БПС-Сбербанка» не было налички и в одном банкомате «Белинвеста», — говорит Станислав. — В итоге снял зарплату в «Беларусбанке» у метро «Петровщина», но пришлось постоять в очереди.

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