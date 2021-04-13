закрыть
13 апреля 2021, вторник, 17:36
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Не смогла снять рубли ни в одном из банкоматов»

7
  • 13.04.2021, 17:04
  • 14,096
«Не смогла снять рубли ни в одном из банкоматов»

Минчане сообщают о проблемах с наличкой в столице.

Минчане жалуются, что в выходные и понедельник снять наличку в банкоматах разных банков было проблематично. У одних стояла табличка «Не работает», другие просто были пустыми, а у третьих были километровые очереди.

Сайт Onliner попытался выяснить, в чем дело.

В воскресенье и понедельник нам стали писать люди, которым не удалось снять деньги в банкоматах.

— В понедельник не смогла снять рубли ни в одном из двух банкоматов «Альфа-Банка» у метро «Малиновка», — рассказывает читательница Екатерина. — В одном не было налички, у второго стояла табличка «Не работает». Консультант сказал, что табличку поставили, потому что нет наличности. С воскресенья денег не было и в банкомате у дома.

— Вечером заказал доставку, и оказалось, что принимают только наличные. Пришлось пойти в банкомат, попытался снять деньги в банкомате «БелВЭБ» у магазина «Зеленый клен», но он в очередной раз не работал (проблемный какой-то, или мне просто не везет). В итоге снял деньги через дорогу, — говорит Александр.

Впрочем, многие никакого дефицита не заметили: «Сняли вчера с женой часть зарплат в банкомате «Уручья» на аренду квартиры и перевели в доллары, ни на каком этапе проблем не возникло».

Если одни отнеслись к недостатку наличности спокойно, у других же в голову начали закрадываться панические мысли.

— Я последние свои зарплаты снимаю в день получения, все до копейки. Так спокойнее. Вчера получила зарплату и смогла снять деньги только в четвертом банкомате, и то с комиссией. Остальные не работали или говорили, что нет средств, — говорит Елена.

Кроме того, некоторым пришлось постоять в очередях, чтобы перевести в бумажные купюры свою зарплату.

— Вчера в двух банкоматах «БПС-Сбербанка» не было налички и в одном банкомате «Белинвеста», — говорит Станислав. — В итоге снял зарплату в «Беларусбанке» у метро «Петровщина», но пришлось постоять в очереди.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Добазарился
Добазарился Ирина Халип
Чем мы отличаемся от власти
Чем мы отличаемся от власти Наталья Радина
Революция обязывает
Революция обязывает Леонид Невзлин
Невозможное возможно
Невозможное возможно Екатерина Снытина