закрыть
13 апреля 2021, вторник, 17:36
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

США разместят в Германии еще полтысячи военных

2
  • 13.04.2021, 15:20
  • 1,738
США разместят в Германии еще полтысячи военных

Вашингтон не будет выводить военных, как этого хотел Трамп.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Берлин, отмечая отмену планов бывшего президента Дональда Трампа по выводу около 12 000 военных из Германии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы прекратили планирования (по сокращению военного присутствия)", - сказал Остин на пресс-конференции со своей немецкой коллегой Аннегрет Крамп-Карренбауэр во вторник.

"Я думаю, что наше назначение дополнительных 500 военнослужащих говорит об уровне нашего партнерства и нашей преданности НАТО", - добавил он.

Предыдущий президент США Дональд Трамп решил вывести из Германии почти треть американских солдат после длительного спора с Берлином из-за его оборонных расходов, которые намного ниже целевого показателя НАТО в 2% ВВП.

4 февраля Джо Байден объявил, что отвод войск приостановят как минимум до того времени, когда новый министр обороны Ллойд Остин завершит пересмотр этого решения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Добазарился
Добазарился Ирина Халип
Чем мы отличаемся от власти
Чем мы отличаемся от власти Наталья Радина
Революция обязывает
Революция обязывает Леонид Невзлин
Невозможное возможно
Невозможное возможно Екатерина Снытина