США разместят в Германии еще полтысячи военных 2 13.04.2021, 15:20

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Вашингтон не будет выводить военных, как этого хотел Трамп.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Берлин, отмечая отмену планов бывшего президента Дональда Трампа по выводу около 12 000 военных из Германии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы прекратили планирования (по сокращению военного присутствия)", - сказал Остин на пресс-конференции со своей немецкой коллегой Аннегрет Крамп-Карренбауэр во вторник.

"Я думаю, что наше назначение дополнительных 500 военнослужащих говорит об уровне нашего партнерства и нашей преданности НАТО", - добавил он.

Предыдущий президент США Дональд Трамп решил вывести из Германии почти треть американских солдат после длительного спора с Берлином из-за его оборонных расходов, которые намного ниже целевого показателя НАТО в 2% ВВП.

4 февраля Джо Байден объявил, что отвод войск приостановят как минимум до того времени, когда новый министр обороны Ллойд Остин завершит пересмотр этого решения.

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