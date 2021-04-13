«Называешь цену в долларах — лезут драться!» 5 13.04.2021, 15:37

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Как начинается сезон на шинном рынке в Малиновке.

Как только температура поднимается до +7–10 градусов, белорусы начинают потихоньку запасаться новым комплектом шин и «переобуваться». Причем присмотреть какой-нибудь вариант в интернете, а затем сходить на авторынок и пощупать товар — это уже традиция. А традиции нарушать нельзя. Шинники твердят в один голос: для большинства белорусов основным критерием выбора остается цена, однако часть автовладельцев ориентируется на ходимость и тормозные свойства покрышек, другие стремятся укомплектовать свой автомобиль шинами самых престижных брендов, пишет av.by.

«Какие зарплаты у людей — такие и продажи»

В субботний день аншлагов на площадке в Малиновке не видно, но продавцы всегда наготове и не упускают из виду ни одного посетителя. А если кто-то задержится у стопки шин, то его тут же берут в оборот, предлагая что-нибудь подешевле. Как правило, сам покупатель просит чаще об этом, чем наоборот.

— Иногда приезжают люди на машинах за $30 тысяч и покупают самые «дешманские» колеса. Объясняешь им, что они не будут ходить. Все равно не слушают, берут, а потом возвращаются уже за нормальными шинами.

Кругом знакомые лица шинников. Невзирая на кризис, колесники держатся стойко, но в преддверии сезона рассуждают о продажах с осторожным оптимизмом. Один из продавцов даже шутит, мол, свободная касса, — намекая на то, что людей практически нет, а если кто-то и доезжает, то зачастую только чтобы оценить покрышки вживую.

— Когда 15 лет назад на минском заводе слесари получали по полторы тысячи долларов, вот тогда торговля шла бойко. Сейчас им платят по 300–400 рублей, а колесо стоит 100. В итоге все идут к конкурентам, — говорит один из шинников, кивая в сторону точки продаж «бэушки». — Там они возьмут два колеса за полсотни. А что делать? Мы же не бросим свои шины и не пойдем сами на завод!

«Китай» подорожал, а Sava не выдержала конкурентной борьбы

Расстановку сил среди многообразия шинных брендов на рынке определяет покупательская способность. Конечно, приобретая шины одного из европейских или японских брендов первого эшелона, вы получаете гарантированное качество, но в то же время и солидную наценку за громкое имя. А много ли белорусов согласны платить по 600–800 рублей за комплект?

На другом полюсе ценового спектра находятся шины бюджетных марок. Среди них есть европейские, азиатские, российские. Причем бюджетные — это вовсе не значит недобротные. Наибольший интерес представляет собой средний ценовой эшелон, который предлагает сочетание достойного качества, передовых технологий и вполне приемлемой цены.

— Китайские покрышки подорожали: если раньше контейнер из КНР стоил $3 тыс., то теперь это число умножайте на 4. Поэтому и шины везут сейчас меньше: они выходят дороже сербских и корейских марок. На рынке покрышки made in China продаются, но их крайне мало: кто-то успел договориться по цене, кто-то реализует остатки.

Китайских колес стало меньше из-за выросшей стоимости доставки из КНР

Оттого в самом доступном сегменте продавцы предлагают российский Cordiant, потом идет триада из сербских брендов Tigar, Kormoran и Taurus либо словацкий Matador. Некоторые китайские бренды вроде Triangle, Torque, Sunwide тоже попадаются на глаза, хотя не в таком изобилии, как в прошлом и позапрошлом сезонах. И только шины больших размерностей, R14–16, стоят наравне с европейскими марками, иногда даже дороже.

Премиальных марок вроде Continental, GoodYear, Bridgestone, Michelin, Pirelli на прилавках почти не видно, что объясняется более низким спросом. Однако если кто-то заинтересуется такими шинами, то продавец возьмет предоплату и доставит их под заказ в кратчайшие сроки. А вот Sava и Barum пропали с прилавков, не выдержав конкурентной борьбы наряду с российскими и сербскими брендами.

— У меня есть Sava только в одном типоразмере — 185/70 R14. Его стоимость — 100 рублей. Это дорогая резина. А вот Barum кое-каким спросом на фирмах пользуется. Сербские шины не растаможиваются, на них низкая цена, поэтому они продаются хорошо. Зимние колеса — одни из лучших, летние — тоже неплохие.

«А что у вас есть самое дешевое?»

А что по ценам? К примеру, российский Cordiant в популярном типоразмере 195/65 R15 продают за 80 руб. за колесо, за размерность R16 просят в районе 90 руб., а цена R17 начинается от 100 руб. Что касается популярных сербских производителей, то стоимость их продукции составляет от 90 рублей за колесо R15, 105 — за R16, 120–125 — R17 и от 150 руб. — за R18. По словам некоторых продавцов, сейчас в тренде корейский бренд Kumho, который оценивают от 100 (R15) до 180–200 руб. (R18).

Cтоимость сербских марок вроде Taurus Kormoran начинается от 90 руб. (R15)

Если подежурить несколько минут у одного из павильонов, можно воочию увидеть и услышать, что и почем ищут автовладельцы. Так, один из мужчин интересуется покрышками на Renault Laguna II в типоразмере 225/50 R17 либо 225/45 R17.

— Дело в том, что шина с профилем 45 стоит 125 рублей, а «пятидесятка» — 145, причем фирма одна и та же — к примеру, Kormoran или Taurus.

— А есть что-нибудь бюджетное вроде Cordiant?

— Цена за колесо будет 115 или 125 рублей в зависимости от высоты профиля. Это модель Sport 2 конца 2020 года или начала 2021-го.

— Может, есть Viatti? — не сдается покупатель, но, услышав отрицательный ответ, отправляется на поиски чего-то еще дешевле.

В соседней точке другой мужчина из Барановичей выбирает пару покрышек 205/55 R16 на VW Passat B6, на котором планирует отъездить сезон, после чего машину продаст. Естественно, он хочет приобрести что-то более-менее нормальное по цене в пределах разумного.

— Есть Nokian Nordman SX2 за 110 руб. за колесо, а вообще сейчас в тренде корейский бренд Kumho, который стоит 120 руб. Они ходят по 70–80 тысяч, у них крепкий борт, ям не боятся. Есть еще сербские Kormoran. Чтобы понять резину, надо ее купить. А если пришел на рынок, а в кармане пусто, то какой может быть разговор… Из брендовых шин с точки зрения цены и качества советую взять Kumho. Nokian — это все-таки российское производство, только с шипами — Финляндии.

Одно колесо Kumho R16 обойдется в 120 рублей. Продавцы говорят, корейский бренд нынче в тренде

— А Taurus вы даже не предлагаете?.. Нет, спасибо, не хочу.

— Корейские шины всегда считались одними из лучших, а на Kumho в этом году хорошая цена. Берите — не прогадаете! Я не думаю, что вы готовы покупать колесо за 180–200 рублей.

— Подвинетесь в цене?

— Если только на 5 рублей с двух колес.

— Ладно, парочку возьму!

Цены ниже, торг никто не отменял

— Если сравнивать рынок с интернетом, то стоимость разнится примерно на 3%. Когда я беру колеса на фирме, мне называют рекомендованную цену, меньше которой я не могу выставить товар в сети. А вот на рынке я вправе продать его дешевле. Еще один нюанс связан с курсом доллара: неделю-две назад я написал одну цену, а когда валюта подросла, ее приходится корректировать в среднем на 3–5 рублей. За последний год стоимость колес в долларах не изменилась, а в рублях, естественно, повысилась. Разве что российские шины в рублях остались почти на прежнем уровне.

— Все предприниматели ориентируются на курс доллара, — подключается к разговору еще один продавец. — Когда я называю человеку цену в валюте, он возмущается, чуть ли не лезет драться. Тогда я показываю ему платежку за аренду, где написано: «28 евро за квадратный метр». Какие могут быть претензии?

Продавцы неплохо отзываются о марке Laufenn, создаваемой на заводах южнокорейской компании Hankook Tire. Это владелец бренда, который был сделан специально для европейского рынка. Шинное производство сосредоточено в Индонезии.

— К примеру, модель S FIT EQ держит повороты на высоких скоростях, причем на мокром асфальте. Она износостойкая, не боится ям, тихая. Lassa выпускается турецким производителем совместно с концерном Bridgestone. Viking ProTech NewGen — летние шины одного из дочерних брендов Continental. Каких-либо нареканий в их адрес нет, но и на рынке такие обычно не покупают. А вот Delinte DH2 и Torque TQ-021 — одни из дешевых китайских покрышек.

На рынке представлены преимущественно распиаренные бренды, которые стабильно покупают из года в год. За редким исключением можно увидеть новинки последних лет. К примеру, мы заметили корейские летние шины Nexen N’Blue HD Plus. Стоимость в популярном типоразмере 195/65 R15 — в районе 400 рублей. Однако в основном новые модели можно найти в интернете. Так, Yokohama BluEarth-Es ES32 аналогичной размерности продают за 424 рубля, Nokian Hakka Green 3 — 460, Pirelli Cinturato P1 Verde — 440, Continental PremiumContact 6 — 710.

Шинные новинки — 2021. Какие популярные бренды можно купить в Беларуси?

Европейский бренд made in Russia — это плохо или хорошо?

Кстати, большинство ведущих брендов построили свои заводы в России, но это не повод говорить о том, что состояние продукции отличается от импортного. Стандарты на таких предприятиях одинаковые по всему миру, соответственно, идентичен и контроль качества.

— Насторожить могут лишь степень локализации производства или использование местных материалов и компонентов для изготовления шин. К примеру, текстильный корд или проволока для бортовых колец могут оказаться местного производства.

— Я торгую колесами 25 лет и ни разу за это время сам не ездил на новых. Качество современных покрышек оставляет желать лучшего. Правда, я не стал бы предъявлять им претензии: если 15 лет назад самое дешевое колесо R15 стоило 90 долларов, то сейчас его можно купить за 80 белорусских рублей. Как говорится, какие бабки — такие и тапки. Если приедет человек на BMW X5 или X6 и захочет Continental, Michelin или Pirelli европейского производства, то, скорее всего, придется заказывать их из Москвы. Допустим, мы продаем колесо Michelin Energy XM2 made in Russia в типоразмере 205/55 R16 за 50 долларов по курсу, а в Германии оно стоит 115 евро.

— Если их подержать в руках и оценить «па дзьмуху, па дыху, па гляду», то российское колесо вроде бы нормальное. Оно же должно соответствовать всем стандартам бренда, потому переживать из-за этого не стоит. С другой стороны, будучи шинником со стажем, я могу отличить колеса по стране производства: например, разница есть в весе. Тем не менее я посоветовал бы своим знакомым российские Michelin. С другой стороны, срабатывает маркетинговый ход: надо продать не то, что ты хочешь, а то, что есть в наличии. Я же не могу сказать, что все эти шины — шлак или мусор. Они черные, круглые и катятся. Вся Беларусь ездит на сербских покрышках, однако, когда человек говорит, что лучшего ничего не встречал, у меня возникает вопрос: «А на чем ты отъездил всю жизнь?»

— С Nokian история другая: если о «Мишлене» производства страны-соседки никто не отзывается плохо, то российские шины «Нокиан» стоят столько же, сколько и Cordiant. И качество у них так себе. К Continental, сделанным в РФ, тоже возникали претензии — в частности, к их поведению на мокрой дороге. Те же Michelin раньше стоили 300–600 долларов за колесо, а сейчас вдвое меньше и в рублях. Разница не только в цене, но и в нагрузках, которые могут выдержать эти шины, в устойчивости на дороге, материалах каркаса и составе резиновой смеси, а также в величине пробега до износа.

Мужчина готов еще долго рассуждать о покрышках российского производства, но не дает точных ответов на вопрос, что хорошо, а что — плохо. Зато продавец европейской «бэушки» куда смелее выносит вердикт:

— Разве русские умеют что-то нормальное делать? А может ли хорошее колесо стоить дешево? Вот и ответ на ваш вопрос.

Б/у комплект по цене нового «китая»

В соседнем павильоне, где представлены «бэушные» шины разных брендов (Continental, GoodYear, Bridgestone, Michelin, Pirelli), годов выпуска и состояния, дела идут весьма неплохо. По словам продавца, иногда удается собрать комплекты, но преимущественно он торгует шинами и дисками — «одиночками».

— Вот Pirelli R16 стоит в районе 20 долларов, Bridgestone R17 — $25. Сейчас люди обеднели — ищут по одному колесу или паре. Они приезжают и говорят, мол, пробил шину — нужна резина определенной фирмы. Есть комплект GoodYear Eagle Touring в типоразмере 195/65 R15 за 120 долларов. Можно сказать, они без износа, хотя год выпуска — 2009-й. Такие же новые обойдутся в два раза дороже. Pirelli P6000 этой размерности отдаю по цене нового «китая». Я и сам езжу только на «бэушной» европейской резине, у моей жены на Nissan Pathfinder «обуты» покрышки Michelin 2004 года — она передвигается уже пятый год, и никаких проблем.

— По сравнению с прошлым сезоном цены на б/у шины не изменились — я же покупал их раньше. Каких-то нареканий по поводу качества у людей нет, тем более что здесь же находится шиномонтаж. После установки шин, когда их подкачали и отбалансировали, видно, что нет дефектов, следовательно, и гарантии на этом заканчиваются. Если будут проблемы в дальнейшем, то это уже в основном механические повреждения. О спросе на б/у лучше всего говорит тот факт, что шиномонтаж работает в минус, а прибыль приносят именно колеса — «бэушка» продается хорошо.

Продавцы прогнозируют, что в этом сезоне будут брать преимущественно сербские шины, а больших размеров — «китай». Однако никаких заоблачных продаж и больших заработков не ждут, ссылаясь на покупательскую способность, которая в лучшую сторону не меняется, а за последний год и вовсе тает на глазах. Плюс ко всему в спину дышат конкуренты из интернет-магазинов: они предлагают рассрочку до 4–6 месяцев, а белорусы охотно ею пользуются. У рынка же свои преимущества: с одной стороны, там можно посмотреть и пощупать товар, с другой — продавцы готовы торговаться и тем самым бороться за каждого покупателя. Нынче такие непростые времена!

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