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Политолог: Когда в системе начинается зашкаливающая паранойя, они поедают себя

  • 13.04.2021, 15:43
  • 3,522
Политолог: Когда в системе начинается зашкаливающая паранойя, они поедают себя
фото: Наша Нива

Режим начнет искать врагов в своей собственной среде.

Старший аналитик Центра европейской трансформации Андрей Егоров в комментарии «Салiдарнасцi» заявил, что под жернова могут попасть не только противники режима:

— Когда в таких ситуациях в системе начинается зашкаливающая паранойя, они поедают самих себя. Вот вроде бы всех врагов уничтожили, а счастье не пришло и экономический рост не наступил. Почему? Потому что враги продолжают действовать. А раз «они продолжают действовать», то нужно постоянно «производить» этих врагов.

Тогда репрессивная машина начинает искать врагов в своей собственной среде, выявляя и вскрывая заговоры. К этому может прийти. И когда в очередной раз нужно будет оправдываться перед верхушкой диктаторского режима о том, почему это мы всех кукловодов поймали и посадили, а протест все равно продолжается и люди нас все равно не любят, придется говорить, что враги действуют внутри.

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