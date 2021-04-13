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Резина Фахреттина

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  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 13.04.2021, 16:18
  • 4,022
Резина Фахреттина

Веселые ребята – эти турки.

Последние дни Эрдоган вальсировал с Зеленским, поворачиваясь к Москве задом, а тут на тебе – кинули пару кубиков рахат-лукума. Ловите ртами Дмитриев и Путин!

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что переговоры о поставках из России «Спутника V» и его совместном производстве в Турции – продолжаются:

«У «Спутника» ... были вопросы по токсикологии (с «Новичком», наверное, перепутали по наводке врагов – прим.), но сейчас получены хорошие промежуточные (!) результаты испытаний. В последнюю неделю я трижды говорил с главой российского Минздрава … В течение четырех-пяти месяцев «Спутник V» может начать поступать в Турцию».

Прямо восточный базар какой-то. Три раза говорили.

С января в Турции вакцинируют препаратом от «китайских товарищей» CoronaVac, с марта Pfizer’ом. За это время на 84 млн. населения поставили 18 млн. прививок, из них 7 млн. укололи дважды. А «Спутник V» все летит через тернии испытаний и переговоров …

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