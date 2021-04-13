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Скажите деду, что он сошел с ума

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  • Telegram-канал «Ник и Майк»
  • 13.04.2021, 16:26
  • 6,376
Скажите деду, что он сошел с ума

Конкурс на приз лучшую идею по дестабилизации обстановки в стране временно уходит… в Минфин.

В недрах этого ведомства, которое в последнее время занято в основном спасением утопающих предприятий, созрела гениальная идея: отменить институт индивидуального предпринимательства.

Сроки обрисовываются тоже. Зарегистрировать ИП можно будет до 01.07.2021 года. С этой даты, согласно плану, ИП просуществуют еще два года. Дальше – добро пожаловать регистрировать компанию.

По мнению деда, это позволит увеличить поступления в бюджет, поскольку компании платят больше налогов, чем ИП. Рассуждения уровня экономиста из совхоза (собственно, так и есть). По факту люди продолжат закрывать бизнесы и зарабатывать деньги, но уйдут в серую зону. До лихих 90-х останется рукой подать. И виноваты будут точно не люди, которые хотят просто выжить в этой мясорубке.

Можно констатировать, что это ремейк тунеядского декрета с аналогичным эффектом. Хунта не про зарабатывать и созидать. Хунта - про грабить, доить, осваивать и схематозить. И про власть над людьми. Буржуйчик, у которого есть свое мнение? Вали в Польшу.

Радует, что победа близка. И у нового Минфина будет возможность отменить этот очевидный бред (даже если его сейчас примут). И не пугать почем зря 270 тысяч белорусских ИПшников. Которые, между прочем, уплатили в бюджет в 2020 году 258 млн долларов. И формируют около 3 процентов ВВП. Напомним, деревообработка и цемент из бюджета деньги только сосет.

Однако публикуем данный инсайд в надежде, что:

а) в Минфине перестанут буквально воспринимать весь бред от деда, который он несет на ВНС и в другие дни;

б) в Минфине найдется умная и смелая голова, которая остановит эту пальбу по своим ногам в стиле Квентина Тарантино.

Ребята, нам (и вам; некоторым – после отсидки) еще жить в этой стране. Остановитесь. Скажите деду, что он сошел с ума.

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