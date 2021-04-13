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Израиль назвал дату открытия границ для первых иностранных туристов

  • 13.04.2021, 17:11
Израиль назвал дату открытия границ для первых иностранных туристов

На первом этапе пускать будут небольшие группы в соответствии с установленной квотой.

Израиль откроет границы для вакцинированных и переболевших COVID-19 туристов с 23 мая 2021 года.

Об этом решении от 13 апреля сообщила пресс-служба Министерства туризма Израиля, пишет сайт unian.net.

Отмечается, что на первом этапе пускать будут небольшие группы туристов в соответствии с установленной квотой. После анализа первых результатов будет изучена возможность увеличения туристического потока и допуск индивидуальных путешественников.

При этом туристы должны будут пройти ПЦР-тест перед посадкой на рейс, а также повторить процедуру и сделать серологический тест для подтверждения наличия антител по прибытии в аэропорт Бэн-Гурион.

В то же время Израиль намерен вести переговоры с другими странами о совместном признании свидетельств о вакцинации, чтобы исключить необходимость в серологическом исследовании по прилёту.

«Государству Израиль пора воспользоваться своим преимуществом как безопасного и иммунизированного государства, чтобы укрепить свою собственную экономику. Целые направления индустрии туризма, включая гидов, отели и транспортные компании зависят от въездного туризма и не работают более года. Я счастлива дать старт процессу возобновления их деятельности и надеюсь, что это поставит отрасль на путь восстановления и полного возвращения к стабильному и здоровому туризму в Израиле», - прокомментировала министр туризма Израиля Орит Фаркаш Ха-Коэн.

Отметим, при этом пока не сообщается, о гражданах каких именно стран идет речь и, главное, какие вакцины Израиль будет признавать действительными.

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