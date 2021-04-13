С начала года бензин прибавил 10 копеек: будет ли это последнее подорожание? 13.04.2021, 17:27

Эксперты сомневаются.

13 апреля в Беларуси в десятый раз подорожало топливо. Опять на одну копейку. В «Белнефтехим» это объяснили подорожанием нефти и «стратегией сдержанной индексации цен на автомобильное топливо», принятой в концерне, пишет euroradio.pl.

В соцсетях об этом подорожании стали писать как о последнем в 2021 году. Ведь совсем недавно, в феврале, замначальника главного управления налоговой политики и доходов бюджета Минфина Александр Васевич заявил, что в этом году стоимость топлива увеличится в среднем на десять копеек (или на 6%), а ставки акцизов на топливо останутся на уровне прошлого года.

«Данная мера снизит для населения и предприятий негативные последствия от очередного этапа налогового маневра в России», — обосновал Васевич.

Неужели «Белнефтехим» на этом остановится — и весь оставшийся год мы будем покупать бензин и дизель по ценам, установившимся на АЗС 13 апреля?

Это вряд ли, считают эксперты.

«Я полагаю, что политика копеечного повышения цен на топливо не изменится. Тем более в любом случае ключевая составляющая цены на топливо — это, конечно, стоимость нефти, — рассказывает редакции экономический обозреватель Татьяна Маненок, которая специализируется на вопросах энергетики и нефтехимической промышленности. — В последнее время, а тем более в сравнении с прошлым годом, цена за баррель приблизилась к 60 долларам, местами даже превысила.

Предприятия покупают нефть за доллары, поэтому в большей степени, как мне кажется, нужно ориентироваться на долларовую составляющую. «Белнефтехим» ведет достаточно щадящую, аккуратную политику на внутреннем рынке, но мы все-таки видим неизбежную тенденцию на повышение цен на топливо».

Финансовый аналитик Вадим Иосуб также не видит причин для того, чтобы рост цен на топливо остановился.

«Будет дорожать, безусловно. Дорожать на одну копейку, если не каждую неделю, то как минимум каждые две недели. По одной причине — деньги очень нужны и бюджету, и «Белнефтехиму», и НПЗ. За последние годы у них [в НПЗ. — ред.] сменилась бизнес-модель. Если раньше они основные деньги зарабатывали за счет экспорта нефтепродуктов и при этом готовы были дотировать цены на внутреннем рынке, то сейчас заработка такого все меньше, все больше надежд на внутренний рынок. Цены стабильно растут, причем без оглядки на то, что происходит на мировых рынках», — говорит Иосуб.

А может, не подорожает, а даже и подешевеет?

В 2020 году цены на автомобильное топливо в Беларуси повышались 11 раз и снижались пять раз — каждый раз на копейку. То есть за весь год топливо подорожало на семь копеек.

Что же такого произошло в прошлом году? И не может ли это повториться в этом?

«Мировая цена на нефть весной [2020 года. — ред.] упала в разы. Как раз можно вспомнить всякие веселые истории с отрицательными ценами на нефтяные фьючерсы. На фоне такого падения цен — за пару месяцев в 3,5 раза — «Белнефтехим» сжалился и на пять копеечек цену снизил — меньше чем на пять процентов. Подобного падения, как год назад, мировых цен ждать не стоит, потому я не ждал бы снижения даже на копейку», — разочаровывает Иосуб.

А как же быть с заявлением Минфина про повышение цен на десять копеек в течение года? Неужто чиновники снова говорят одно, а делают другое?

«Скорее всего, они видят это не как обещание, а как предположение. Сошлются на сложности в экономике, на эпидемиологическую обстановку в мире, на недружеские действия со всех сторон — есть масса причин, почему можно сначала слово дать, а потом его забрать», — резюмирует Иосуб.

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