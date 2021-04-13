Ученые открыли новый вид утконосых динозавров 13.04.2021, 17:29

Фото: Western Science Center

Они бродили по Земле около 80 миллионов лет назад.

Команда из Западного научного центра (Western Science Center, США) обнаружила в штате Нью-Мексико окаменелости нового вида и рода динозавров из семейства гадрозаврид. Результаты исследования опубликовал журнал PeerJ (перевод – «Вокруг Света»).

Неизвестного ранее утконосого динозавра, или гадрозавра, назвали Ornatops incantatus. Он бродил по Земле около 80 миллионов лет назад – в эпоху позднего мела.

Его частичный скелет, включая часть черепа, был найден в формации Менефи, что в округе Сан-Хуан.

По словам доктора Эндрю Макдональда, формация Менефи представляет собой одно из самых многообещающих геологических образований для изучения ранней эволюции основных групп динозавров Ларамидии. Ларамидия – древний остров-континент, существовавший в позднем меловом периоде (99,6–66 млн лет назад), когда Западное внутреннее море разделяло современную Северную Америку на две части.

Доктор Макдональд также уточнил, что формация Менефи возникла примерно 84–78 миллионов лет назад.

А Ornatops incantatus является членом группы Brachylophosaurini. Она населяла западную часть Северной Америки в кампанскую эпоху мелового периода (84–72 млн лет назад).

Особенности строения черепной коробки позволили палеонтологам причислить нового гадрозавра к группе Brachylophosaurini, для членов которой характерен выразительный гребень.

Ornatops incantatus, очевидно, тесно связан с двумя другими видами брахилофозауринов: Probrachylophosaurus bergei и Brachylophosaurus canadensis. Новый вид, возможно, занимает промежуточное положение между ними и является самым южным представителем группы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».