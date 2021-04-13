Как белорусу въехать в Украину в 2021 году 13.04.2021, 18:38

Восемь ответов на самые важные вопросы.

В апреле этого года некоторых белорусов по разным причинам развернули на границе с Украиной. Intex-press узнала, какие необходимо иметь документы при пересечении государственной границы с Украиной, подойдет ли справка о вакцинации от коронавируса вместо отрицательного ПЦР-теста, сколько денег должно быть с собой, чтобы подтвердить свое финансовое благосостояние, и какие нужны документы при пересечении Украины транзитом.

В ночь на 4 апреля несколько жителей Беларуси не впустили в Украину, потому что кто-то не смог подтвердить цель запланированного пребывания на территории этой страны, а у кого-то отсутствовал туристический ваучер. 8 апреля из-за поддельных ПЦР-тестов не впустили на территорию Украины целый автобус с белорусами.

В консульстве Украины в Бресте рассказали, как правильно в период пандемии коронавируса можно въехать в эту страну, не опасаясь того, что вас вернут на границе.

Я собралась в поездку в Украину, какие документы необходимо взять с собой, кроме белорусского паспорта?

С 24 марта 2021 всем без исключения иностранным гражданам, независимо от страны прибытия, для въезда в Украину необходимо иметь:

полис (свидетельство, сертификат) страхования, выданный страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной страховой компанией, имеющей представительство на территории Украины или договорные отношения со страховой компанией – партнером на территории Украины, покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией, и действует на весь срок пребывания в Украине. Гражданин Украины или лицо с постоянным видом на жительство может не оформлять страховой полис.

отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), которое проведено не более чем за 72 часа до пересечения границы (детям до 12 лет тест не нужен).

Также для того, чтобы вас уж наверняка пропустили через украинскую границу, вам следует иметь при себе:

документ, подтверждающий цель вашей поездки (это может быть рабочий контракт, туристический ваучер или т.п.)

достаточное количество денег (примерно $1500 на месяц).

Как мне подтвердить свое финансовое обеспечение?

На украинской границе вас могут проверить на наличие денег во время пребывания в этой стране, следующими способами:

вас могут попросить показать наличные украинские гривны и валюту;

вы можете предоставить документ, который подтверждает наличие денег на вашем банковском счету, которые вы можете обналичить в Украине;

можно показать банковскую карточку международных платежных систем и выписку с нее, сделанную, например, в банкомате;

подойдет и документ, подтверждающий бронирование или оплату жилья и питания в Украине;

если вы заключали договор с турагентством, следует показать квитанцию об оплате тура (ваучер);

при поездке в гости или в командировку, подойдет гарантийное письмо принимающей стороны, о взятии на себя обязательств по оплате всех издержек во время вашего пребывания в Украине;

также можно показать проездной билет для возвращения к себе домой или выезда из Украины в другую страну.

Сколько денег и в какой валюте у меня должно быть при себе?

Иностранец, который въезжает в страну на месяц, должен иметь при себе сумму равную 20 размерам прожиточного минимума, установленного в Украине на день въезда.

С 1 января по 1 июля 2021 года прожиточный минимум для одного человека в Украине составляет 2189 гривен (примерно $78). Следовательно, если вы собираетесь пробыть в соседней стране месяц, у вас должно быть 43780 гривен (примерно $1570 по курсу на 12 апреля).

Если вы планируете провести в Украине всего несколько дней или более одного месяца, требуемую сумму высчитают по специальной формуле:

ФО = ((20 х Пmin): 30) х (КД + 5),

где,

ФО – достаточное финансовое обеспечение;

Пmin – прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц;

КД – плановое количество дней пребывания на территории Украины. (К этому сроку в формулу добавляется еще 5 дней).

Например, если вы едете в Украину на неделю, то требуемую сумму на одного человека в первом полугодии 2021 года считают так:

ФО = ((20 2189)/30) (7+5) = 17512 гривен. Это примерно $627.

У меня есть ПЦР-тест, а как долго он действует?

Вас впустят в Украину, если с момента сдачи ПЦР-теста прошло не больше 72 часов. Конечно, он должен быть отрицательным.

Сдать ПЦР-тест в Украине иностранцам нельзя, поэтому, если у вас не будет такого теста или страховки – вас просто не впустят в страну. Справка или сертификат о вакцинации против COVID-19 тоже не поможет – все равно нужен свежий отрицательный ПЦР-тест.

Что будет, если из-за большой очереди срок ПЦР-теста истечет? Меня развернут домой?

К сожалению, если истечет 72 часа с момента сдачи ПЦР-теста, то вас не впустят в Украину. Никакие уважительные причины (большая очередь, сломалась машина по дороге и т.п.) не помогут.

Впустят ли меня в Украину, если на руках нет оригинала страховки и теста, но есть их электронная версия/скрин?

Во время прохождения паспортного контроля полис страхования COVID-19 и отрицательный ПЦР-тест может быть предъявлен в распечатанном или электронном виде.

Самоизоляция – это обязательно? Сколько дней придется «отсидеть» и кому это не грозит?

Иностранцам самоизоляция в Украине не грозит. Если есть отрицательный ПЦР-тест, вы можете въехать и спокойно перемещаться по территории этой страны.

А вот граждан Украины или иностранцев, которые имеют вид на жительство в Украине и не имеют теста – впустят в страну, но отправят на самоизоляцию. Им придется установить на телефон специальное приложение на время изоляции. Однако позже можно будет сдать тест и при отрицательном результате самоизоляция будет отменена. Тест и самоизоляция не не нужны для детей до 12 лет.

А если я лечу через Украину транзитом и у меня в Киеве пересадка на другой самолет. У меня затребуют в аэропорту ПЦР-тест?

Если вы летите самолетами в другую страну и в Украине есть пересадка, то у вас не будут требовать результатов ПЦР-теста и страховой полис. Главное – не покидать транзитную зону аэропорта и не пересекать границу Украины.

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