Байден предложил Путину встретиться на нейтральной территории 9 13.04.2021, 18:40

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фото: РИА «Новости»/Global Look Press

Президент США поговорил по телефону с президентом России.

Президент США Джо Байден поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Белый дом.

В ходе беседы Байден высказал обеспокоенность из-за внезапного наращивания военного присутствия в Крыму и на границе с Украиной, и призвал к ослаблению напряженности.

Также Байден предложил Путину в ближайшие месяцы провести саммит в третьей стране «для обсуждения полного спектра вопросов, с которыми сталкиваются США и Россия».

Американский президент также заявил Путину, что США собираются отстаивать свои интересы в ответ на действия России, такие как кибератаки и вмешательство в выборы.

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