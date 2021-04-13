Байден предложил Путину встретиться на нейтральной территории

Байден предложил Путину встретиться на нейтральной территории9
- 13.04.2021, 18:40
- 2,452
Президент США поговорил по телефону с президентом России.
Президент США Джо Байден поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Белый дом.
В ходе беседы Байден высказал обеспокоенность из-за внезапного наращивания военного присутствия в Крыму и на границе с Украиной, и призвал к ослаблению напряженности.
Также Байден предложил Путину в ближайшие месяцы провести саммит в третьей стране «для обсуждения полного спектра вопросов, с которыми сталкиваются США и Россия».
Американский президент также заявил Путину, что США собираются отстаивать свои интересы в ответ на действия России, такие как кибератаки и вмешательство в выборы.