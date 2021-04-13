закрыть
13 апреля 2021, вторник, 20:06
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

До +17°С ожидается по юго-востоку Беларуси в среду

  • 13.04.2021, 19:18
До +17°С ожидается по юго-востоку Беларуси в среду
иллюстрационное Фото

Будет преобладать облачная погода.

До 17 градусов тепла ожидается по юго-востоку Беларуси 14 апреля, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет преобладать облачная погода. Временами будут идти дожди, в ночные и утренние часы по западным районам возможен мокрый снег. Ветер прогнозируется переменных направлений 4-9 м/с, по Брестской и Гродненской областям с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов выше нуля, днем - от плюс 4 по западу до 17 градусов тепла по юго-востоку.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Добазарился
Добазарился Ирина Халип
Чем мы отличаемся от власти
Чем мы отличаемся от власти Наталья Радина
Революция обязывает
Революция обязывает Леонид Невзлин
Невозможное возможно
Невозможное возможно Екатерина Снытина