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Кравчук: Вторжение России в Украину может привести к Третьей мировой войне

  • 13.04.2021, 19:43
  • 1,364
Кравчук: Вторжение России в Украину может привести к Третьей мировой войне
фото: tut.by

Это не будет легкое движение, которое россияне почувствовали в Крыму.

Если Российская Федерация пойдет войной против Украины, то это станет началом широкомасштабного конфликта, который может перерасти в Третью мировую войну. В таком случае, Украина будет защищать свои земли.

Об этом в эфире телеканала "Настоящее время" заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук.

"Я хочу сказать, чтоб Россия понимала и Кремль понимал, что это не будет парад, если они осмелятся, придут в состояние невменяемости и пойдут войной против Украины. Это начало широкомасштабного конфликта, который может перерасти в Третью мировую войну. Это не будет легкое движение, которое они почувствовали в Крыму. Это будет бой, война, защита Украиной своей земли", - заявил он.

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