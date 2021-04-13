Патриарх Кирилл привился от коронавируса 4 13.04.2021, 20:24

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Патриарх сделал двухкомпонентную прививку от COVID-19.

Патриарх Кирилл сделал двухкомпонентную прививку от COVID-19, сообщил глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям со СМИ Владимир Легойда. По его словам, предстоятель прошел вакцинацию еще в прошлом месяце, передает mk.ru.

"Да, святейший патриарх вакцинировался, - заявил Легойда. - Еще в марте, до 20-го числа".

Заявление прозвучало в ответ на вопрос о том, означает ли очный формат участия патриарха в открывшемся Синоде РПЦ, что Кирилл обезопасил свое здоровье с помощью прививки. На уточняющий вопрос, какой именно препарат был применен, Легойда сообщил, что глава РПЦ привился "одной из трех отечественных" вакцин. Он добавил, что после вакцинации патриарх "чувствует себя очень хорошо".

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