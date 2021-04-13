закрыть
13 апреля 2021, вторник, 22:26
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Патриарх Кирилл привился от коронавируса

4
  • 13.04.2021, 20:24
  • 2,044
Патриарх Кирилл привился от коронавируса

Патриарх сделал двухкомпонентную прививку от COVID-19.

Патриарх Кирилл сделал двухкомпонентную прививку от COVID-19, сообщил глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям со СМИ Владимир Легойда. По его словам, предстоятель прошел вакцинацию еще в прошлом месяце, передает mk.ru.

"Да, святейший патриарх вакцинировался, - заявил Легойда. - Еще в марте, до 20-го числа".

Заявление прозвучало в ответ на вопрос о том, означает ли очный формат участия патриарха в открывшемся Синоде РПЦ, что Кирилл обезопасил свое здоровье с помощью прививки. На уточняющий вопрос, какой именно препарат был применен, Легойда сообщил, что глава РПЦ привился "одной из трех отечественных" вакцин. Он добавил, что после вакцинации патриарх "чувствует себя очень хорошо".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Добазарился
Добазарился Ирина Халип
Чем мы отличаемся от власти
Чем мы отличаемся от власти Наталья Радина
Революция обязывает
Революция обязывает Леонид Невзлин
Невозможное возможно
Невозможное возможно Екатерина Снытина