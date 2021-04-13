Белорусы продолжают выходить на акции протеста 13.04.2021, 21:01

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Акции проходят в стране и за рубежом.

Белорусский дом в Украине и белорусские активисты присоединились к акции солидарности с польским народом в День Памяти Жертв Катынского Расстрела.

Борисовчане на акции солидарности.

Партизаны Велозавода чтят память погибшего от рук лукашистов Романа Бондаренко.

Жители Вилейки поддержали землячку Сашу Потрясаеву.

Жители минской Домбровки выходят каждый день. Сегодня они вышли в поддержку политзаключенного Никиты Золотарёва, которому присудили 5 лет колонии.

Фото и видео опубликовал телеграм-канал «Хартия-97».

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