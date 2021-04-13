закрыть
13 апреля 2021, вторник, 22:27
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Турция ужесточает карантин

  • 13.04.2021, 21:07
  • 2,658
Турция ужесточает карантин

Увеличили комендантский час.

Со среды, 14 апреля, в Турции усиливают карантин из-за ситуации с коронавирусом, сообщил президент страны Реджеп Эрдоган.

Об этом сообщает Hürriyet.

По его словам, карантин усилят в первые две недели Рамадана.

Согласно с новыми правилами:

комендантский час будет действовать с 19:00 до 05:00;

жителям временно будет запрещено путешествовать между городами.

В связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в Турции ввели комендантский час на фоне серии антирекордов по числу заболевших.

Всего с начала пандемии в стране заболели более 3 миллионов человек, умерли более 30 тысяч.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Добазарился
Добазарился Ирина Халип
Чем мы отличаемся от власти
Чем мы отличаемся от власти Наталья Радина
Революция обязывает
Революция обязывает Леонид Невзлин
Невозможное возможно
Невозможное возможно Екатерина Снытина