Турция ужесточает карантин 13.04.2021, 21:07

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Увеличили комендантский час.

Со среды, 14 апреля, в Турции усиливают карантин из-за ситуации с коронавирусом, сообщил президент страны Реджеп Эрдоган.

Об этом сообщает Hürriyet.

По его словам, карантин усилят в первые две недели Рамадана.

Согласно с новыми правилами:

комендантский час будет действовать с 19:00 до 05:00;

жителям временно будет запрещено путешествовать между городами.

В связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в Турции ввели комендантский час на фоне серии антирекордов по числу заболевших.

Всего с начала пандемии в стране заболели более 3 миллионов человек, умерли более 30 тысяч.

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