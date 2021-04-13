Турция ужесточает карантин
- 13.04.2021, 21:07
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Увеличили комендантский час.
Со среды, 14 апреля, в Турции усиливают карантин из-за ситуации с коронавирусом, сообщил президент страны Реджеп Эрдоган.
Об этом сообщает Hürriyet.
По его словам, карантин усилят в первые две недели Рамадана.
Согласно с новыми правилами:
комендантский час будет действовать с 19:00 до 05:00;
жителям временно будет запрещено путешествовать между городами.
В связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в Турции ввели комендантский час на фоне серии антирекордов по числу заболевших.
Всего с начала пандемии в стране заболели более 3 миллионов человек, умерли более 30 тысяч.