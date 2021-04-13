В Витебске шестиклассники бойкотировали «посвящение» в пионеры 14 13.04.2021, 21:23

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иллюстрационное Фото: tut.by

В гимназии разгорелся конфликт.

В гимназии № 8 Витебска детям предложили стать пионерами. Несколько шестиклассников не захотели вступить в организацию, и это вызвало у классного руководителя негодование. «После разговора с учителем дети плакали, и у них тряслись руки», — пожаловался отец одного из учеников.

Конфликт затронул девять учеников, рассказал читатель rebenok.by.

— Несколько дней назад ребенок принес бланк заявления, который я должен был заполнить и подписать. Мне как законному представителю предлагали подтвердить, что я не возражаю против вступления сына в организацию. Так я и не возражаю, поэтому спросил у ребенка, хочет ли он сам попробовать. Услышал: «Давай лучше в следующем году». Решили и забыли.

На следующий день мальчик позвонил в слезах. Из сбивчивого рассказа отец понял, что ребенка отругали из-за «неправильного» ответа в заявлении.

— Сын реально заикался, хотя в целом он довольно уравновешенный, — делится собеседник. — Объяснил, что «классная» очень разозлилась на тех, кто не захотел вступать в пионеры, обещала лишить грамот, наград и даже исключить из школы.

Дома мальчик историю дополнил: для «отказников» учитель провела отдельное собрание. На повышенных тонах детям говорили об их родителях, точнее о том, кто из них какую должность занимает и как отказ от пионерии ударит по их репутации.

Вечером в родительском чате завязалась переписка. Выяснилось, что в слезах домой вернулся не один ребенок. Родители делились новыми подробностями. Одна девочка, например, умоляла маму привезти заявление «прямо сейчас», иначе ту уволят с работы, а виновата будет дочь.

Инцидент произошел в минувшую пятницу. В понедельник родители собрались в школе — ждали объяснений от учителя. По словам читателя, педагог выглядела расстроенной, извинилась, сказала, что снимает с себя классное руководство, и вышла. Родители предположили, что она ратовала за вступление в пионеры с подачи директора, и отправились в администрацию.

— В сухом остатке результат нашего разговора с директором такой: детям из-за невступления в пионеры ничего не грозит; ситуацию они приукрасили, а мы, взрослые, пошли у них на поводу и довели педагога, — говорит мужчина. — Теперь учитель в слезах, мы должны извиниться.

Отец шестиклассника убежден: его сын ничего не приукрасил, как и другие дети. Мужчина не понимает, зачем было создавать такую ситуацию в принципе.

— Я не связываю пионерскую организацию с политикой. Если бы я слышал со стороны школы просьбы по поводу вступления в ряды пионеров, если бы мне рассказали, что от членства в организации зависят какие-нибудь показатели, скажем, по воспитательной работе, то я бы подписал это заявление. Но со мной никто не говорил. Зато поговорили с детьми. Да так «грамотно», что в голове не укладывается.

Мы дозвонились до директора гимназии Раисы Грабовской. Она считает, что конфликтующие стороны напрасно поддались эмоциям, а родители неверно интерпретировали суть заявлений, предложенных на подпись.

— Раньше с акциями наподобие «Тимур и его команда» у нас не было никаких проблем. Проходил праздник и все. А в этом году на вступление в пионеры необходимо брать заявление у родителей. Мы раздали их образцы впервые. Там немного учитель неверно объяснила [ситуацию]. Родители же, только услышав, что речь идет об общественной организации, сразу стали колючими, как ежики. Спрашивают: «Зачем нам какие-то организации?». Но это же не политическая организация. Школа вне политики. Что такое для ребенка быть пионером? Это значит стать первым в добрых делах, помощи классу, в сборе макулатуры.

Уточняем, что наши читатели были возмущены другим: тоном, в котором педагог общалась с детьми. Директор отвечает, что здесь не все так однозначно.

— Родители на эмоциях. Говорят мне: «Ребенок рассказал…». А в том, что ребенок мог что-то не так понять, никто не разбирается. Родители сами довели учителя до слез, это недопустимо. Пришел отец, который стучит кулаком по столу, учитель такого даже не ожидала.

Раиса Грабовская заверила, что никаких негативных последствий для детей, не вступивших в пионеры, не будет.

— К детям как относились, так и относятся. Я сегодня встретилась со всеми родителями, все объяснила. Конфликт исчерпан. Классный руководитель остается по-прежнему закреплен за этим классом.

Напоминание учителям: настаивать на вступлении в пионеры — необязательно

Нынешний инцидент в Витебске — не единичный. С начала учебного года читатели не раз сообщали нам о ситуациях, когда педагоги болезненно воспринимали нежелание детей примкнуть к какому-либо общественному движению. Любопытно, что сами представители общественных объединений категоричность учителей не разделяют.

Ранее председатель общественного объединения «Белорусская республиканская пионерская организация» Александра Гончарова поясняла:

— Заставить вступить в общественное объединение никого не могут — это запрещено. Письменное разрешение одного из родителей должно быть обязательно. Даже если родитель напишет на этом заявлении слово «возражаю», это априори является несогласием.

По словам Александры, разрешение родителей должно быть оформлено письменно. И подтверждать согласие придется не единожды.

— С 7 до 10 лет — у нас это октябрята, с 10 до 14 — пионеры, а с 14 лет и старше — пионеры-лидеры. И каждый раз нужно писать заявление: сначала в октябрята, потом в пионеры и так далее. Автоматически мы никого в свои ряды не принимаем. По такому же заявлению ребенка лишат статуса пионера.

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