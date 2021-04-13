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Главным редактором Reuters впервые за 170 лет станет женщина

  • 13.04.2021, 21:29
Главным редактором Reuters впервые за 170 лет станет женщина
фото: fotopolis

Всемирное информационное агентство назвало имя своего нового главного редактора.

Впервые за 170 лет истории агентства его возглавит женщина – 47-летняя итальянка Алессандра Галлони.

Галлони сначала работала в итальянском бюро Reuters, но впоследствии перешла на работу в The Wall Street Journal, где 13 лет писала тексты на тему экономики и бизнеса, а также редактировала их.

В 2013 году она вернулась к работе в Reuters. Она стала одним из топ-менеджеров агентства, Global News Editor: курировала корреспондентов Reuters в 200 пунктах по всему миру.

Галлони живет в Лондоне, владеет четырьмя языками. Она сказала коллегам, что в ее приоритеты будут входить развитие цифрового бизнеса Reuters и организации мероприятий. "Для меня большая честь возглавить новостную редакцию мирового уровня, заполненную талантливыми, целеустремленными и вдохновляющими журналистами", – заявила она.

На этом посту Галлони сменила Стивена Адлера, который был главным редактором агентства Reuters 10 лет. Под его руководством журналисты агентства получили сотни журналистских наград, в том числе семь Пулитцеровских премий – самой престижной премии в этой области.

Адлер заявил, что ему приятно передать эстафету блестящему редактору и отличной коллеге.

Информационное агентство Reuters с 2008 года входит в масштабную корпорацию Thomson Reuters и обеспечивает около 10% общей прибыли, которая составляет $5,9 млрд. Штат агентства включает 2450 журналистов по всему миру.

"Агентство Reuters на заре своего существования приобрело известность благодаря использованию почтовых голубей для передачи сенсационных сообщений. За последнее десятилетие редакция открыла отделы расследований, данных и графики, и использует искусственный интеллект для ускорения доставки некоторых важных финансовых новостей", – говорится в пресс-релизе агентства.

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