закрыть
13 апреля 2021, вторник, 22:27
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Министр обороны Германии: Мы готовы на уступки США в споре о «Северном потоке-2»

  • 13.04.2021, 21:48
Министр обороны Германии: Мы готовы на уступки США в споре о «Северном потоке-2»

Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила о возможности введения моратория на завершение спорного проекта.

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр сигнализировала готовность пойти на уступки США в вопросе будущего строящегося газопровода "Северный поток - 2". После встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином в Берлине во вторник, 13 апреля, она продемонстрировала готовность ввести мораторий на завершение спорного проекта, передает DW.

"Можно задать себе этот вопрос", - заявила она. В том случае, если строительство будет доведено до конца, Крамп-Карренбауэр считает разумным осуществлять закупки российского газа только при определенных условиях. Необходимо поставить их "в зависимость от действий России", отметила она.

В свою очередь американский министр обороны заверил, что разногласия вокруг проекта "Северный поток - 2" не смогут негативно повлиять на тесное партнерство США и Германии. Правительство США выступает против достройки второй ветки газопровода по дну Балтийского моря, признал он. "Но мы не допустим, чтобы эта тема стала преградой грандиозным отношениям, которые нас связывают с Германией", - подчеркнул он.

Разногласия по строительству "Северного потока - 2"

Строительство газопровода "Северный поток - 2" является одним из главных спорных пунктов в германо-американских отношениях как во время президентства Дональда Трампа, так и при нынешнем президенте США Джо Байдене. США опасаются усиления зависимости Европы от российского газа и предпринимают попытки закрыть этот проект, в том числе с помощью санкций.

Кроме того, против строительства газопровода активно выступают Украина и балтийские страны, которые опасаются усиления влияния России на европейском энергетическом рынке. В то же время правительство ФРГ поддерживает этот проект, хотя в стране есть и немало его критиков, в частности "зеленые" и экологи. 13 апреля природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) сообщила, что оспорила в административном суде Гамбурга разрешение на строительные работы, выданное Федеральным ведомством по морскому судоходству и гидрографии (BSH).

Проектная компания Nord Stream 2 AG между тем сообщила, что на 31 марта уложено 2339 км (из 2460 км), или 95% газопровода "Северный поток - 2", осталось проложить около 121 км (5%) от общей протяженности трубы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Добазарился
Добазарился Ирина Халип
Чем мы отличаемся от власти
Чем мы отличаемся от власти Наталья Радина
Революция обязывает
Революция обязывает Леонид Невзлин
Невозможное возможно
Невозможное возможно Екатерина Снытина