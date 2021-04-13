Колбаса и жировка с пропагандой как главные фобии режима Вероника Белова

13.04.2021, 22:02

1,326

Фото: tut.by

Лукашисты прекрасно понимают, к чему все идет.

Власти даже не подозревают, что, выбирая способы репрессий для своих противников, на самом деле демонстрируют собственные страхи.

Очевидная истина, что каждый судит по себе, как нельзя лучше воплотилась в нынешнем противостоянии. Вот читаешь про то, как в тюрьмах издеваются над заключенными, лишая элементарных бытовых условий, и понимаешь всю пропасть между мировоззрением сторонников нынешнего режима и теми, кто против этого режима восстал. Рассказы о том, что у заключенных забрали мясные продукты и одеяла (об этом упоминал задержанный врач Руслан Бадамшин), — тому доказательство.

Вот интересно, какого эффекта пытаются добиться те, кто придумал отомстить куском колбасы? Они серьезно думают, что ради хавчика человек вдруг резко осознает свою «неправоту», полюбит Лукашенко и больше никогда не будет протестовать?

Вы удивитесь, но да. В головах тех, кто чинит репрессии, это все отлично укладывается. Неспроста они до сих пор не могут понять, какого рожна айтишники, менеджеры и прочие небедные граждане до сих пор выходят протестовать? Мерять колбасой для некоторых абсолютно естественное занятие. В том мире теплое одеяло и сытая пайка — веский аргумент для определения политических предпочтений. И переубеждать таких людей в обратном — лишь пустое сотрясание воздуха.

А мы, уже в силу своего мировосприятия, как раз пытаемся переубеждать и даже находить объяснение подлости отсутствием информации и пропагандой. Абсолютно бессмысленно. Потому что пропаганда для этих людей — не крючок, а естественная потребность. Жизненная необходимость в простой понятной информации без полутонов и возможности додумывать. И они искренне не понимают, почему другие в пропаганде не нуждаются.

Кстати, жировка с рассказами о БЧБ флаге и рейтинге Лукашенко — это из той же оперы. Кто-то ведь решил, что людям, которые поднимают бело-красно-белый флаг, просто нужно получше разъяснить все с правильной позиции. Им там невдомек, что граждане, настойчиво водружающие национальный стяг, успели прочесть что-то помимо жировки, и вряд ли она станет для них ценным источником информации.

Хотя, возможно, объяснение кроется в другом. Эта пропаганда вовсе не для нас. И даже не для обывателей, поддерживающих Лукашенко (они и без этого готовы оправдать любую дичь, которую бы ни совершали власти). Это пропаганда для самого режима и его верных слуг. Своеобразная индульгенция на оправдание.

Они ведь прекрасно понимают, к чему все идет. Отсюда и попытка узаконить свои действия соответствующими статьями. Сами того не желая, они выплескивают на поверхность свои страхи и фобии. Будь то боязнь лишиться куска колбасы или опасения, что кто-то узнает правду и не захочет быть обманутым. Но история показывает, что аргумент, что ты был ослеплен пропагандой и действовал, как предписывает закон, не работает. Те, кто так любит вспоминать уроки Второй мировой войны, должны знать это особенно хорошо.

Вероника Белова, «Солидарность»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».