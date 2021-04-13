В Персидском заливе атаке подверглось израильское грузовое судно 13.04.2021, 22:17

фото: twitter.com/AlArabiya

По предварительным данным, судно было атаковано ракетой, запущенной с иранского судна или беспилотника.

Израильское торговое судно подверглось атаке возле побережья Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). По разным данным, удар был нанесен ракетой, выпущенной с иранского корабля или беспилотником.

Об этом сообщили ливанский телеканал Al Mayadeen и Al Arabiya, передает РБК.

По их информации, нападение на израильское судно было совершено в районе эмирата Эль-Фуджайра, входящего в состав ОАЭ. Отмечается, что судно принадлежит израильской компании PCC.

Как передает Al Arabiya, израильское судно направлялось из кувейтского порта Ахмади. В результате атаки оно "получило незначительные повреждения". Жертв среди членов команды нет, о пострадавших не сообщается.

По предварительным данным, судно было атаковано ракетой, запущенной с иранского судна или беспилотника.

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