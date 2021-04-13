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Подполковник милиции: Переходить на сторону народа будут подразделениями

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  • 13.04.2021, 22:26
  • 3,772
Подполковник милиции: Переходить на сторону народа будут подразделениями
Юрий Гуща

От системы будут откалываться куски.

Подполковник Юрий Гуща, бывший высокопоставленный сотрудник центрального аппарата МВД Беларуси рассказал "Белсату" своё видение нынешнего состояния системы силовых структур в нашей стране. Он сравнил его с брошенным в горячую воду куском мыла.

"Уверяю вас, что наступит такой день, когда от неё [от системы] будут откалываться куски, — говорит Гуща. — Когда переходить на сторону народа будут подразделениями..."

Почему это произойдёт? По мнению Юрия Гущи, всё кроется в отсутствии монолитности в силовых структурах. К тому же, там существует немало проблем.

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