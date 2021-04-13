Подполковник милиции: Переходить на сторону народа будут подразделениями 1 13.04.2021, 22:26

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Юрий Гуща

От системы будут откалываться куски.

Подполковник Юрий Гуща, бывший высокопоставленный сотрудник центрального аппарата МВД Беларуси рассказал "Белсату" своё видение нынешнего состояния системы силовых структур в нашей стране. Он сравнил его с брошенным в горячую воду куском мыла.

"Уверяю вас, что наступит такой день, когда от неё [от системы] будут откалываться куски, — говорит Гуща. — Когда переходить на сторону народа будут подразделениями..."

Почему это произойдёт? По мнению Юрия Гущи, всё кроется в отсутствии монолитности в силовых структурах. К тому же, там существует немало проблем.

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