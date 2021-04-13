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Самбист Степан Попов о ситуации в Беларуси: Скоро пройдет этот безумный период

  • 13.04.2021, 22:40
Самбист Степан Попов о ситуации в Беларуси: Скоро пройдет этот безумный период
Степан Попов

Сейчас время, когда видно, кто есть кто.

Самбист Степан Попов вспомнил ночь, проведенную у ИВС на Окрестина 8 месяцев назад.

«ИВС на Окрестина. Сегодня ровно 8 месяцев с момента страшной ночи, проведенной под стенами этого места. Я провел там всю ночь, увидел и услышал много страшных вещей, в которые никогда бы до этого не поверил.

Именно тогда, когда вся страна поняла, какие ужасы были 9-12 августа на улице и за стенами этого ужасного места, был отдан приказ выпускать! Всю ночь оттуда выходили избитые в грязной порванной одежде с испуганными глазами люди. Их ждали родные, друзья и волонтеры. Многие не знали, там ли их дети, жены, мужья, родители. Так как все это время людям давали неверную информацию. А крики ужаса из застенок и постоянно выезжающие машины скорой помощи сводили с ума. Ужас, страх, слезы, чувство полной несправедливости и беспомощности.

После той ночи моя жизнь полностью изменилась. Я выступил против насилия, жестокости и несправедливости. Каждый нормальный человек это понимает. Прошло 8 месяцев, но я все помню как вчера. Все помнят, никто не забудет!

И когда сейчас пытаются сказать, что это норма, что я предатель, что я лезу в политику, что я подставляю других людей… Я вижу, что есть и такие, кто использует эту ситуацию себе на пользу, делая таких как я виноватыми, плохими и неправильными, ради получения должностей, зарплат и премий.

Скажу одно: в ту ночь я еще увидел небывалую солидарность и единство. Беларусы – самый терпеливый народ. Скоро пройдет этот безумный период. В век высоких технологий видно все. Время мрака и неведения бесследно уходит. История запомнит и пометит всех. Сейчас время, когда видно, кто есть кто.

Жыве Беларусь!

Народ – Чемпион», – написал Попов в своем инстаграм.

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