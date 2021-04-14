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Лукашенко ищет у Алиева гарантии на случай бегства?

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  • 14.04.2021, 7:56
  • 17,776
Лукашенко ищет у Алиева гарантии на случай бегства?
Ильхам Алиев

Однако время выбрано не самое благоприятное для подобных договоренностей.

Главный интерес главы Азербайджана на переговорах с Лукашенко – исполнение просьбы союзника Эрдогана. Необходимо надежно и плотно закупорить «белорусскую брешь» на украинской границе. Нивелировать даже малейшее публичное недовольство белорусской стороны при переносе переговорной площадки по Донбассу из Минска в Анкару, пишет телеграм-канал «Минская Семибоярщина».

Для Турции безоговорочное согласие «главного союзника Кремля» - железобетонный аргумент. Некая форма преемственности процесса работы ТКГ также далеко не второстепенная задача. Данный вопрос будет всесторонне обсужден на неформальной встрече уже сегодня. В переносе переговоров в Анкару заинтересованы практически все стороны. У Кремля иных приемлемых предложений нет. Следовательно, добровольное согласие «союзника Лукашенко» не оставит Москве базы для серьезных возражений.

Задачи у Лукашенко более приземленные: «гарантия Алиева» на китайские и турецкие деньги, «альтернативная нефть», оружейные контракты, а самое важное – гарантии личной безопасности и местопребывания в скором будущем. Однако тринадцатое – не самая благоприятная дата для подобных договоренностей.

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