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Сотрудники администрации Трампа создали организацию, чтобы увековечить его идеи

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  • 14.04.2021, 7:59
Сотрудники администрации Трампа создали организацию, чтобы увековечить его идеи
Дональд Трамп
фото: The Insider

Руководить группой будет экс-советница Трампа по внутренней политике.

Бывшие сотрудники администрации 45-го президента США Дональда Трампа решили создать некоммерческую организацию America First Policy Institute, чтобы «увековечить политику экс-главы Белого дома».

Об этом сообщает Axios.

Руководить организацией будет Брук Роллинс, которая в прошлом была советницей Трампа по внутренней политике. Также источники издания отметили, что неофициальными консультантами организации будет Иванка Трамп и Джаред Кушнер.

В 2021 году бюджет организации составит 20 млн долларов, но к 2022 году может возрасти до 40 млн долларов.

Новое объединение намерено проводить деятельность в разных областях политики при поддержки сторонников Трампа. Организация также хочет сделать офис вблизи Капитолия.

18 февраля экс-президент сказал, что еще не готов точно сказать, будет ли баллотироваться в президенты в 2024 году. В то же время сенатор-республиканец Митт Ромни заявил, что Республиканская партия поддержит кандидатуру Трампа, если он все-таки будет баллотироваться.

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