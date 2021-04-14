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«Задали два вопроса»: как белорусы сейчас проходят украинскую границу

  • 14.04.2021, 8:11
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«Задали два вопроса»: как белорусы сейчас проходят украинскую границу
иллюстрационное Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

В каких случаях проводят контроль второй линии?

В начале апреля мы рассказали о нескольких мужчинах из Беларуси, у которых, по их словам, с документами и тестами на COVID-19 было все в порядке, но в аэропорту Одессы их не пустили в Украину. После этого стали приходить сообщения о более тщательной проверке документов на границе: с этим столкнулись пассажиры белорусского автобуса, которых развернули из-за якобы поддельных ПЦР-тестов. Наконец, украинские пограничники ввели дополнительные ограничения на отдельном участке границы. Означает ли это, что белорусско-украинскую границу стало пересекать сложнее?

Портал tut.by решил узнать это у Госпогранслужбы Украины и у наших читателей.

Одесса. «Читала: дополнительные вопросы могут возникнуть к человеку любого пола и возраста»

Муж минчанки Елизаветы — белорус, с февраля живет в Одессе. В ночь с 11 на 12 апреля девушка из Беларуси летела к нему в Украину. Самолет, вспоминает, был заполнен примерно наполовину. Почти все пассажиры в нем, предполагает собеседница, были украинцы или те, у кого есть вид на жительство в этой стране. Им, обратила она внимание, пограничники предлагали установить приложение, которое нужно, чтобы отбыть положенную изоляцию. Для иностранцев в этом нет необходимости, вместо этого им следует предоставить отрицательный тест на коронавирус.

— В Одессе во время пограничного контроля у меня спросили паспорт, страховку и цель поездки, — перечисляет Елизавета. — Я пояснила: «Лечу к мужу», на что у меня уточнили: «Муж — украинец?». Я ответила: «Белорус», после чего мне предложили пройти за красную линию и подождать, пока меня пригласят в комнату для интервью.

Кроме нее за красной линией оказалась женщина-россиянка и пара, предположительно тоже из России. Других белорусов, отметим, в самолете девушка не заметила.

На интервью минчанку спрашивали, есть ли у нее обратный билет? сколько денег с собой? где она работает? не связана ли ее работа с политикой? Елизавета — маркетолог, сказала, что занимается продвижением сайтов. У нее уточнили, с какими именно сайтами она работает, связаны ли они с политикой. Девушка ответила, что к политике вообще никакого отношения не имеет.

— Кстати, когда две недели назад я летела из Украины в Беларусь, уже наши пограничники тоже интересовались, кем я работаю, — говорит девушка и снова возвращается к интервью. — В марте в Украине мы с молодым человеком поженились, поэтому я показала свидетельство о браке. У меня уточнили: встречает ли меня муж. Я ответила: «Да». И, насколько мы с супругом потом поняли, кто-то из пограничников выходил посмотреть, действительно ли муж приехал в аэропорт.

Разговор, отмечает собеседница, происходил вежливо. Ответ о том, может ли она попасть в Украину, дали не сразу. Решения пришлось ждать где-то 20−30 минут.

— В итоге меня пропустили, — говорит собеседница. — Женщину-россиянку тоже. Чем закончилась ситуация с парой, я не видела.

К слову, в феврале, когда Елизавета с тогда еще женихом летела в Украину, так много вопросов, вспоминает, им не задавали. Почему в этот раз интервью у нее было столь детальным, она не уточняла.

— В чатах я читала, что такие ситуации бывают. Писали, что дополнительные вопросы могут возникнуть к человеку любого пола и возраста, — говорит собеседница, уточняя, что она была готова к данной ситуации.

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Минчанка Рита, которая в ночь с 10 на 11 апреля с детьми прилетела в Одессу, паспортный контроль прошла быстрее.

— С марта мой муж живет и работает в Киеве, а мы с сыновьями находимся в Минске. Мы решили встретиться и отдохнуть семьей в Одессе. Дмитрий приехал в город в субботу, мы с детьми прилетели в воскресенье, — возвращается к той ситуации Рита. — В очереди на паспортный контроль мы с детьми стояли одними из последних. Человек десять из тех, кто был до нас, пограничники попросили отойти в сторону. Среди этих людей — семья с ребенком, женщина, три девушки и мужчины. Белорусы они или нет, я не знаю.

Так получилось, что во время паспортного контроля пограничнику, который взял паспорт Риты, понадобилось отойти. Ею занялся второй сотрудник.

— К нему подошла женщина-пограничник, забрала наши документы и унесла их куда-то в кабинет. Через 15−20 минут она ко мне подошла, спросила цель визита. Я ответила: «На отдых». Она удивилась: «На отдых в Одессу?». Затем уточнила, забронировали ли мы гостиницу. Я объяснила, что здесь мой муж, он снял квартиру, и показала адрес. Дальше вопросы были о супруге: украинец ли он, на каком основании находится в Украине. Я все объяснила, и мы подошли к кабинкам паспортного контроля. Здесь она еще раз посмотрела документы, ответила на мои вопросы про ПЦР-тесты детям, отдала паспорта и пожелала счастливого пути. Что было с людьми, которых попросили отойти в сторону, я не знаю.

Киев. «Во время пограничного контроля мне задали лишь два вопроса: понимаю ли я на украинском и с какой целью лечу в страну»

На горячую линию tut.by откликнулось немало читателей, которые в последние дни летели из Минска в Украину через Киев. Почти все они писали, что границу проходили без проблем и быстро.

— Мне 24 года, моему молодому человеку — 25. С парнем мы давно хотели отдохнуть в Украине и, наконец-то, собрались. В пятницу, 9 апреля, мы прилетели в аэропорт Борисполь. Поездку организовывали сами, без турфирмы, — описывает ситуацию Полина. — У нас с собой были страховки, ПЦР-тест и приглашение от друга-украинца, которое мы решили сделать на всякий случай.

Паспортный контроль, отмечает девушка, они прошли минут за пять. У парня уточнили цель поездки. Он ответил: «Туризм, в гости к другу». У Полины лишь попросили показать ПЦР-тест и страховку. Приглашение от друга, говорит девушка, им так и не понадобилось.

Еще один белорус, его зовут Михаил, прилетел в Борисполь 5 апреля, прохождение пограничного контроля, говорит, у него заняло минут восемь-десять.

— С собой у меня было приглашение на работу, его внимательно просмотрели. Спрашивали цель приезда, где буду проживать, куда в стране планирую ездить, а также когда в последний раз был в России и бывал ли в Крыму, — перечисляет Михаил вопросы, которые ему задавали. — После того, как я на все ответил, девушка-пограничник пару минут еще что-то внимательно смотрела, а потом пропустила меня.

По словам Михаила, «вроде бы пускали всех белорусов, которые были на рейсе».

Артему 22 года. 9 апреля он прилетел из Минска в аэропорт Киев. План у молодого человека такой: погостить у друзей-украинцев, а 24 апреля улететь на отдых в Турцию.

— Во время пограничного контроля мне задали лишь два вопроса: понимаю ли я на украинском и с какой целью лечу в страну, — рассказывает молодой человек и говорит, что у него спросили только страховку и ПЦР-тест. — Я объяснил, что полечу из Киева в Турцию. Распечатки билетов у меня не спрашивали. С собой я брал еще выписку из банковского счета, но и она тоже не пригодилась.

«Если есть какие-то предостережения или риски, у человека спрашивают цель поездки и при необходимости проводят контроль второй линии»

Ранее в Госпогранслужбе Украины поясняли, что во время проверки документов украинские пограничники «руководствуются исключительно нормами закона, которые регламентируют пересечение государственной границы».

Снимок используется в качестве иллюстрации.
Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Конечно, в период распространения коронавируса для иностранцев, въезжающих в Украину, есть определенные ограничения. У человека обязательно должен быть страховой полис и отрицательный ПЦР-тест <…>. Кроме того, иностранцам необходимо четко подтвердить цель своей поездки в Украину, — отмечал тогда пресс-секретарь государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

При этом, рассказывал он, если иностранец не может подтвердить цель поездки или у пограничника есть сомнения относительно его слов, человеку могут отказать во въезде в страну. Плюс, если иностранец въезжает в Украину на определенное время, у него с собой должно быть столько денег, сколько предусмотрено нормами украинского законодательства.

С тех пор, пояснил нам уже теперь Андрей Демченко, в ситуации с прохождением украинской границы белорусами ничего не изменилось. Никаких особых требований для тех, кто летит через Одессу, нет.

— Во время прохождения границы [иностранцем], инспектор анализирует всю имеющуюся у него информацию о человеке. Если есть какие-то предостережения или риски, у человека спрашивают цель поездки и при необходимости проводят контроль второй линии (то есть человека приглашают на дополнительную беседу. —ред.), — сообщил Андрей Демченко.

Стоит также отметить, что сегодня появилась информация о том, что до 31 декабря в Ровенской области Украина ввела дополнительные ограничения на деятельность вблизи границы с Беларусью. Наша страна соседствует с пятью украинскими областями, поэтому мы уточнили, планируют ли вводить дополнительные ограничения в других регионах.

— Эти меры проходят не только в Ровенской области. В приграничье они действуют уже не первый год. В данном случае, если говорить о Ровенской области, то эти меры продолжены. Поскольку срок действия предыдущих нормативных документов [где прописаны эти меры] истек, сейчас [они] продлены следующими нормативными документами, — рассказал пресс-секретарь и пояснил, что когда в других областях закончится действие данных документов, они также будут продлены.

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