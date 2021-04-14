В Москве выкрали из отеля белорусского адвоката Юрия Зенковича 10 14.04.2021, 8:30

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Юрий Зенкович

фото: svaboda.org

Сейчас он находится в СИЗО КГБ в Минске.

В Москве задержан адвокат Юрий Зенкович. Об этом «Радыё Свабода» сообщила его жена Елена Денисовец.

Женщина рассказала, что ее муж отправился в деловую поездку в Европу. Россия была одним из ее пунктов. По ее словам, Зенковича буквально выкрали из отеля в российской столице, где он остановился.

— Я разговаривала с менеджером отеля, его сотрудница последней видела Юрия. По словам менеджера, она видела из окна, как люди в штатском скрутили и задержали Юрия. Они сказали: «Мы его забираем, он подозревается в терроризме». Сотрудница отеля растерялась.

Елена говорит, что потом еще пару человек зашли в номер мужа и забрали его вещи. Сейчас Юрий Зенкович находится в СИЗО КГБ.

О том что ее мужа задержали еще 11 апреля, Денисовец узнала накануне. Во вторник, 13 апреля, с Еленой связался государственный адвокат, который попросил оплатить услуги, которые он оказывает ее мужу, и подтвердил, что Юрий находится в Минске в СИЗО КГБ.

У адвоката Юрия Зенковича два гражданства — белорусское и американское. На родине Зенкович был активистом оппозиции — состоял в БНФ. В США уехал в середине 2000-х. Там начал строить юридическую карьеру.

Как писала «Наша Ніва», Зенкович лето 2020-го вместе с женой Еленой Денисовец проводил в Беларуси. За участие в акции 9 августа Зенкович был осужден на 10 суток.

Напомним, во вторник в КГБ сообщили о задержании Григория Костусева и Александра Федуты по «непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления».

Александр Федута, как и Зенкович, был задержан в Москве.

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