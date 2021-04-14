Медики назвали рыбу, которая укрепляет сердце 6 14.04.2021, 8:12

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Ее действие эффективно благодаря наличию калия и магния.

Известная всем семьям сельдь оказывается имеет огромную пользу для щитовидной железы и сердца.

Известный врач-диетолог Светлана Фус пояснила, что благодаря входящим в состав продукта калию и магнию также можно улучшить состояние сосудов, пишет u-news.com.ua.

Сельдь содержит в себе большое число полезных жиров, витаминов, аминокислот, минералов и других питательных веществ. Также в ней много селена, йода и витамина Е. Помимо этого сельдь богата на омега-3 жирные кислоты.

Фус утверждает, что полезные свойства рыбы явно недооценены, ведь ее регулярное употребление снижает риск возникновения сахарного диабета. Содержащиеся в мясе рыбы вещества способствует укреплению костной системы. Также сельдь замедляет процессы старения, повышает уровень гемоглобина и благотворно влияет на зрение.

Важна сельдь и для иммунной системы, она минимизирует в организме ущерб, который причиняют свободные радикалы.

Эта рыба защищает от депрессии, улучшает состояние кожи, делая ее более упругой и эластичной, и предупреждает появление возрастных морщин.

Содержащиеся в сельди омега-3 жирные кислоты возвращают артериям эластичность и снимают воспаление. Также регулярное употребление рыбы позволяет снизить угрозу возникновения онкологии и предупредить атеросклероз.

Употреблять блюда из рыбы рекомендуется не реже двух раз в неделю. Кроме того, в рационе не будут лишними и морепродукты, вроде креветок или ракообразных.

К сожалению, селедка не всегда приносит пользу. Как правило, воздержаться от ее употребления необходимо при заболеваниях, требующих осторожного употребления соли:

гипертония;

склонность к отекам;

заболевания почек.

Раньше часто говорили о том, что селедку с молоком лучше не совмещать, ведь последствия для желудка могут быть плачевными. Однако никаких противопоказаний у такого микса на самом деле не существует, кроме, пожалуй, странного вкусового сочетания. Более того, для таких блюд, как форшмак, селедку специально вымачивают в молоке для придания характерного мягкого вкуса.

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