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В пустыне в Израиле во время учений нашли награду белорусского ветерана

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  • 14.04.2021, 8:46
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В пустыне в Израиле во время учений нашли награду белорусского ветерана

Кавалером ордена является уроженец Осиповичского района.

В пустыне Негев в Израиле во время военных учений нашли награду белорусского ветерана Второй мировой войны Ивана Алешкевича.

13 апреля израильтянин Анатолий Кавалерчик, уроженец Бобруйска, передал награду белорусским дипломатам. Как отмечает пресс-служба посольства Беларуси в Израиле, удалось выяснить, что кавалером ордена является белорус, уроженец Осиповичского района. Он умер в 1995-м.

Дипломатической почтой награду отправят в Беларусь для передачи дочери ветерана, которая живет в Солигорске.

Никаких версий о том, как орден Ивана Алешкевича мог оказаться в Израиле, озвучено не было.

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