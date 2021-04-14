В Беларуси есть «флагманы», которые отдают по долгам более 100% выручки 1 14.04.2021, 9:10

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Совсем недавно в стране отгремела так называемая комплексная «модернизация».

Власти посчитали, сколько денег предприятия перечисляют кредиторам на погашение кредитов и займов. В некоторых случаях итоги были удивительными, пишут banki24.by.

Совсем недавно в стране отгремела так называемая комплексная «модернизация». После себя эта «модернизация» оставила заметный след в виде миллиардных платежей по кредитам и займам.

Вот и в 2021 году крупные и средние компании всего за 2 месяца направили на погашение кредитов и займов 13,197 млрд BYN. По сравнению с 2020 годом размер платежей увеличился в деньгах на 19,2%.

Платежи по кредитам и займам представляют собой значительную проблему для бизнесов. В январе—феврале предприятия-должники отдали на эти цели 29,8% от выручки.

Несмотря на постоянно оказываемую господдержку, трудность обслуживания займов в целом существенно не меняется. В 2020 году доля долговых выплат по отношению к выручке составляла 29,9%.

Самые большие платежи в пользу кредиторов в 2021-м провели флагманы Гомельской области — 4,762 млрд BYN. По сравнению с аналогичным периодом 2020-го размер выплат подскочил в 2,1 раза.

По этому показателю регион также вышел на первое место. Доля долговых выплат организаций Гомельщины в выручке составила 66,5%. Такие уникальные показатели региона судя по всему связаны с обязательствами БМЗ.

По Минску платежи кредиторам достигли 2,660 млрд BYN, или 17,8% от выручки. По сравнению с 2020-м размер выплат снизился на 0,6%. Самую низкую удельную (15,8% от выручки) и абсолютную нагрузку (689,6 млн BYN) на бизнесы показала Брестская область.

По стечению обстоятельств этот регион меньше затронула «модернизация». К 2020 году размер платежей брестских флагманов упал на 9%.

В прочих областях ситуация с платежами по кредитам и займам была следующей: Витебская — 1,292 млрд BYN (29% от выручки), Гродненская — 921,8 млн BYN (23% выручки), Минская — 1,904 млрд BYN (29,6% выручки), Могилевская — 967 млн BYN (33,3% выручки). У флагманов промышленности платежи по долгам составили 9,137 млрд BYN (40% от выручки).

Среди отраслей первое место с большим отрывом заняли металлурги (3,218 млрд BYN, 296% выручки). Валообразующее предприятие отрасли — БМЗ в Жлобине. В торговле РБ кредиторы забрали у предприятий-должников 2,430 млрд BYN, на транспорте — 471,5 млн BYN, в сельском хозяйстве — 399,4 млн BYN, в строительстве — 289 млн BYN.

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