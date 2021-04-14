Под Микашевичами в карьере на ходу загорелся БелАЗ

Под Микашевичами в карьере на ходу загорелся БелАЗ1
- 14.04.2021, 9:12
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ЧП произошло на производстве РУПП «Гранит».
Во вторник, 13 апреля, в разрабатываемом карьере белорусского предприятия «Гранит» во время движения загорелся БелАЗ, сообщил ресурс «Медиа-Полесье».
ЧП произошло в Микашевичах, причем карьерный грузовик загорелся на ходу. Как уточняет ресурс, фото обгоревшего «БелАЗа» распространилось в соцсетях.
На место возгорания выезжали сотрудники районного отдела МЧС. О пострадавших не сообщается.
Известно, что причины возгорания «БелАЗа» будут выяснять правоохранители, так как грузовик загорелся во время движения.