Революция гвоздик: как молодые силовики свергли диктатуру 14.04.2021, 9:24

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Современная Португалия добилась впечатляющих результатов в развитии.

Тоталитарный режим в Португалии существовал десятилетиями. Но новое поколение военных положило ему конец, пишет «Салідарнасць».

Диктатура в Португалии прежде всего ассоциируется с именем Антониу ди Салазара, который правил государством 36 лет. В 30-х жители страны так устали от политического хаоса, что согласились на получение им практически неограниченной власти – взамен на обеспечение стабильности.

В первые годы своего правления Салазар изменил Конституцию, в результате чего парламент стал носить декоративный характер. В стране была введена цензура, исчезли оппозиционные партии, действовала тайная полиция PIDE.

Наша позиция является антипарламентской, антидемократической, антилиберальной и на её основе мы хотим построить корпоративное государство.

На фоне существовавших в то время совсем уж людоедских режимов диктатура в Португалии выглядела довольно мягко, но все же десятки тысяч политических оппонентов режима пострадали от репрессий.

Власти создали «лагерь для острокопытных»: оппозиционеров заточали в концлагерь Таррафал на острове у западных берегов Африки. Там при формальном отсутствии смертной казни в Португалии узники умирали от болезней и истощения.

В 1965-м был убит лидер оппозиции Умберто Делгаду: киллеров нашли и судили уже после падения диктатуры.

Достаточно широко распространен миф, что зато тоталитарный режим обеспечил Португалии мощное экономическое развитие. На начальном этапе этому способствовал эффект низкой базы: на момент прихода Салазара к власти всё было настолько плохо, что улучшения удалось добиться… резким сокращением бюджетных расходов. Стабильность, наступившая после 15 лет хаоса, рассматривалась как достижение, несмотря на то, что это была стабильность в нищете (с минимальными социальными гарантиями).

Салазар. Фото АР

А потом Португалию «прорвало вольфрамом». Во время второй мировой цены на этот редкоземельный металл взлетели до небес. Португалия продавала вольфрам обеим воюющим сторонам и озолотилась в буквальном смысле слова: за 8 лет ее золотой запас вырос в 7 раз! Вот и весь «секрет успеха».

Но и при этом «Новое государство», идеологом которого являлся Салазар, ухитрялось демонстрировать свою неэффективность. Наглядным примером может служить цитата из правительственной газеты: «Продовольственные товары исчезают именно тогда, когда ими начинают заниматься органы экономической координации». Как тут не вспомнить знаменитое «Взялся за яйца – масло пропало»…

Пастухи. Фото АР

Даже в 60-е Португалия оставалась отсталым аграрным государством. Салазар долгое время считал экономическую модернизацию вредной ересью, которая не вписывается в «уникальный португальский путь».

Вы будете смеяться, но современная идея «русского мира» – это практически слепок с концепции «португальского мира», которую активно продвигал Салазар. Колонии уже стали в мире анахронизмом, но диктатор в Лиссабоне упорно не желал давать свободу Анголе, Мозамбику и далее по списку, писал журнал Коммерсантъ-Деньги. Согласно изобретенной тогда доктрине португальцы провозглашались ни много ни мало носителями экстраординарной мировой миссии и ядром особой цивилизации, которую характеризуют – внимание! – «отказ от индивидуализма, капиталистического стяжательства и расизма, а также наличие высокой христианской духовности».

«Мессианство» с имперским акцентом привело к тому, что Португалия увязла в колониальных войнах, которые сжирали до трети бюджета страны. Пропаганда призывала «давить шакалов», однако попытки силой удержать мятежные территории становились все менее популярными.

Государство зашло в социально-экономический и политический тупик, но Салазар посиневшими пальцами держался за власть. Даже после инсульта он формально оставался правителем страны, уйдя из жизни в 1970-м.

К концу эпохи Салазара Португалия занимала последние места в Западной Европе по целому ряду показателей: реальным доходам населения, уровню образования (около 40 процентов населения оставались неграмотными), доступу к медицинскому обслуживанию, детской смертности и средней продолжительности жизни (49 лет).

Со смертью Салазара тирания в стране не закончилась. Преемник диктатора Марселу Каэтану сохранил авторитарные основы правления.

Казалось, самому долговечному тоталитарному режиму в Западной Европе не будет конца. Португалия являлась самой бедной страной в регионе, власти ни во что не ставили население, но оппозиция выглядела слабой и подавленной.

Однако на фоне экономических неурядиц и поражений в колониальных войнах недовольство властью росло в армии. Роковой ошибкой режима стали декреты, которые понизили статус офицеров из низших слоев общества. Их возмущение привело к созданию подпольного «Движения капитанов».

25 апреля 1974 года случилось невообразимое: выступление всего нескольких сотен офицеров привело к свержению диктатуры.

Ранним утром была занята радиостанция в Лиссабоне, откуда жителей столицы призвали оставаться в домах, пока решается судьба власти. Однако случилось обратное: горожане высыпали на улицы, встречая офицеров. А еще вчера, казалось бы, столь многочисленные сторонники политики Салазара и Каэтану вдруг испарились и никак себя не проявили. Сотрудники PIDE просто разбежались, кто куда.

Фото Getty Images

Фото Getty Images

Фото Getty Images

Фото Getty Images

Ярким эпизодом революции стала встреча мирных жителей и танков, отправленных на подавление восстания. Толпа с гвоздиками преградила им путь, силовики отказались стрелять в народ и присоединились к революции.

Почему люди вышли с гвоздиками? Стоял сезон этих цветов. Продавщица универмага вставила гвоздику в ствол винтовки встреченного солдата, и этот пример стал заразительным.

Фото Getty Images

Фото Getty Images

Власть в стране официально перешла к Совету национального спасения. Марселу Каэтану бежал в Бразилию, где прожил до самой смерти. В последующие годы страна вырулила на демократический путь развития, вошла в Евросоюз и добилась впечатляющих экономических результатов.

Современная Португалия за сорок лет демократии политически и экономически далеко ушла от режима Салазара, добившись впечатляющих результатов. Сейчас это совершенно другая страна, хотя по некоторым показателям отстающая от европейских лидеров. Но ее нынешние проблемы иного уровня, это проблемы развитого и глубоко интегрированного в глобальную экономику государства Евросоюза.

Владимир Путин в 1999 поставил задачу: за 15 лет догнать Португалию по уровню среднедушевого ВВП. Авторитарная Россия и близко не справилась с этой задачей до сих пор.

О чем еще говорит опыт Португалии? Даже, если на короткой дистанции тоталитарный режим демонстрирует видимость эффективности, то в итоге он неизбежно приводит страну к застою и кризису. И, сколько веревочке ни виться, любую диктатуру в финале ждет крах.

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