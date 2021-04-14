Виталий Гурков — о победе революции: Нужно продержаться до 12-го чемпионского раунда 1 14.04.2021, 9:35

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Виталий Гурков

фото: Личный архив

Половину раундов мы уже прошли.

В прямом эфире «Радыё Свабода» белорусский кикбаксер, многократный чемпион мира и вокалист панк-группы BRUTTO Виталий Гурков ответил на вопросы о белорусской революции.

- Какую спортивную метафору вы бы предложили для белорусской революции?

- Нужно продержаться до 12-го чемпионского раунда. Точно, половину раундов мы уже прошли. Какими будут следующие раунды, еще никто не знает. Надо быть сильнее, осторожнее и внимательнее, не терять концентрации. И все будет хорошо. Ответ на этот вопрос зависит от того, что вы считаете победой. Я считаю победой, если у нас будет независимая, свободная Беларусь со своим языком, культурой, историей.

- Что говорили о Беларуси на встрече с президентом Владимиром Зеленским?

- Это был неформальный разговор по поводу того, что Сергею Владимировичу Михалку все же дали почетное звание заслуженного артиста Украины. У нас спрашивали, что, по нашему мнению, сейчас происходит в Беларуси. Мы услышали о законах для айтишников, об увеличении сроков пребывания в Украине для белорусов. Что-то делается. Мы сами видим, как много белорусов уехало в Украину. Где бы ты ни был - Львов, Одесса или Киев - белорусов очень много. У меня много белорусов тренируется. Кто-то уехал за 2-3 месяца до событий, кто-то потом, кто-то год назад. Много белорусов в Украине с разными историями.

- Когда это закончится?

- Белорусы - позитивные, поэтому хотят ответа на вопрос, когда это все закончится. После Нового года, весной, 25 марта, 9 мая... Давайте не ставить никаких дат, не обманывать и не обманываться. Просто: делай что должен, и будет что будет.

- Почему важно отказаться от алкоголя и табака и присоединиться к сборной здорового образа жизни?

- Белорусам нужен заряд бодрости и решительности. Спортсмены, как социально ответственные люди, поддержали инициативу Белорусского фонда спортивной солидарности. Нужно сохранить здоровье, поднять настроение и лишиться негативной среды. Занятия спортом поддерживают общее настроение и физическую форму, и, к тому же, можно присоединиться к классной кампании свободных спортсменов Беларуси.

- Ведут ли здоровый образ жизни Лукашенко и его окружение?

- Все мы видели людей на «всебелорусском народном собрании». Достаточно посмотреть на их лица, фигуры, и сразу можно предположить, кто занимается спортом, а кто нет.

- Почему не следует покупать сигареты и алкоголь?

- Я курил только в третьем классе, пока не получил от родителей. Табачный и алкогольный бизнес губят жизни, семьи распадаются, это зло. В свою школьную пору я помню, что киоски с разливным пивом и сигаретами были возле моей школы. Потом их убрали, а теперь опять по всему городу «Табакерки» появились — возле госпиталей, возле школ, на всех остановках. Отказ от алкоголя и сигарет сыграет позитивную роль в жизни, неважно, в какой стране это произведено и где продается.

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