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И снова Рейкьявик?

  • Телеграм-канал «Серпом По»
  • 14.04.2021, 9:57
  • 1,818
И снова Рейкьявик?
фото: ap

Свершилось!

Байден позвонил Путину по телефону. И предложил ему в ближайшие месяцы провести двустороннюю встречу в «третьей стране», чтобы обсудить «весь спектр вопросов, стоящих перед Соединенными Штатами и Россией». Прежде всего, речь идет о контроле над вооружениями и вопросах глобальной безопасности, опираясь на продленный недавно на 5 лет договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

Такой Рейкьявик-2021. Президент США опять встречается с представителем «империи зла» в ее новом изводе, чтобы уговорить ее не делать глупости.

Это, конечно, вовсе не то, чего ждал Путин: классической встречи в верхах, обмена государственными визитами, разговора о судьбах мира, разграничения сфер влияния.

Ничего этого не будет. Как следует из краткого резюме беседы, выпущенного Белым домом, Байден жестко обозначил границы: не лезьте к нам (кибератаки, вмешательство в выборы), перестаньте бряцать оружием на границе с Украиной. И тогда, возможно, у нас получится выстроить с вами стабильные предсказуемые отношения.

Кремлю в своей версии пересказа даже приукрасить эту беседу было нечем, кроме того, что Байден подтвердил приглашение Путина на виртуальный климатический саммит.

Потому что если перевести разговор Байдена с Путиным с протокольного на человечий, его смысл прост: нас не интересует, что вы там творите у себя, но если полезете к соседям, в ту же Украину, спуску, как в 2014 году, вам не будет. Мы не будем сидеть и ждать, пока вы устроите очередную заваруху у соседей и собьете очередной самолет.

Вот собственно и все. Даже о политзэках, даже о Навальном ни слова.

Путину бы обрадоваться: вашингтонский обком вроде отказался от раздачи «печенек» и поддержки майданов.

А ему, скорее всего, грустно: он хочет великодержавно решать судьбы мира, а его зовут сейчас в большой компании потолковать о климате и, возможно, в перспективе – о разоружении.

Но Путин – не Горбачев. Рейкьявик ему не интересен.

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