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Маргарита Левчук и Андрей Паук записали арию «Идеолуха» о гомельском флагштоке

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  • 14.04.2021, 10:10
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Маргарита Левчук и Андрей Паук записали арию «Идеолуха» о гомельском флагштоке

Видеофакт.

В сети появилось новое шуточное видео, записанное оперной певицей Маргаритой Левчук в рамках проекта "Красная зелень". Музыку и текст к арии "Идеолуха" написал второй участник дуэта Андрей Паук, сообщает "Еврорадио".

Композиция посвящена самым скандальным новостройкам Гомеля — общественному туалету за миллион долларов и гигантскому флагштоку, который торжественно открыли минувшей осенью. Его возведению в городе предшествовали бурные дебаты: люди даже собирали подписи под петицией, просили не тратить бюджетные деньги на этот сомнительный проект.

В арии "Идеолуха" Левчук и Паук вспоминают основных инициаторов недешевых и сомнительных "новостроев" Гомеля — бывшего и нынешнего председателей облисполкома Владимира Дворника, который ушел на повышение в правительство, и Геннадия Соловья.

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