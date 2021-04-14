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Сотрудники администрации Трампа объединились в группу, чтобы увековечить его идеи

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  • 14.04.2021, 10:13
Сотрудники администрации Трампа объединились в группу, чтобы увековечить его идеи
Дональд Трамп

Новое объединение намерено проводить деятельность в разных областях политики.

Бывшие сотрудники администрации 45-го президента США Дональда Трампа решили создать некоммерческую организацию America First Policy Institute, чтобы «увековечить политику экс-главы Белого дома».

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на Axios.

Руководить организацией будет Брук Роллинс, которая в прошлом была советницей Трампа по внутренней политике. Также источники издания отметили, что неофициальными консультантами организации будет Иванка Трампа и Джаред Кушнер.

В 2021 году бюджет организации составит 20 млн долларов, но к 2022 году может возрасти до 40 млн долларов.

Новое объединение намерено проводить деятельность в разных областях политики при поддержки сторонников Трампа. Организация также хочет сделать офис вблизи Капитолия.

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