Незаконный суд приговорил блогеров Петрухина и Кабанова к трем годам колонии

Незаконный суд приговорил блогеров Петрухина и Кабанова к трем годам колонии9
- 14.04.2021, 10:27
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Их самих в суд так и не пустили.
Как сообщает tut.by, так называемый суд в Могилеве вынесли приговор брестским блогерам Сергею Петрухину и Александру Кабанову.
Судья суда Октябрьского района Ольга Кравченко признала их виновными в «организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, оскорблении представителя власти». Петрухина также признали «виновным в оскорблении судьи». Петрухина и Кабанова приговорил к 3 годам колонии общего режима. Самих блогеров в суд так и не допустили: их удалили из зала суда еще в начале процесса, все ходатайства об участии обвиняемых в процессе судья Кравченко отклонила.
Блогеры Александр Кабанов и Сергей Петрухин занимались освещением тем, связанных со строительством вредного аккумуляторного завода под Брестом. За свою деятельность они были награждены Национальной премией «Хартии'97» за защиту прав человека.