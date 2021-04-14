В Польше заявили об «апогее» госпитализированных с коронавирусом 1 14.04.2021, 10:29

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Фото: NurPhoto

Глава Минздрава назвал ситуацию сложной.

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский в комментарии для onet.pl заявил о сложной ситуации с количеством госпитализированных с COVID-19 пациентов.

"Сейчас, когда у нас апогей третьей волны инфекций в больницах, мы прежде всего смотрим на параметры, связанные с заполняемостью коек, как с аппаратами вентиляции, так и стандартных", - заявил Недзельский.

Во вторник, в Польше более 34 000 занятых коронапациентами больничных коек - это значит примерно 11 000 свободных коек, и 3,5 тысячи занятых коек с пациентами под аппаратами вентиляции - свободных примерно 900.

Министр здравоохранения также обратил внимание на важность процесса вакцинации и связал его с принятием решений по ослаблению ограничений в Польше.

"На данный момент у нас около 40% привитых в группе 60+. Чтобы говорить об ослаблении ограничений смелее, это число должно быть выше 70%", - сказал он.

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