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Бинго

7
  • 14.04.2021, 10:35
  • 10,298
Бинго
Фото: ТАСС

Ни в одной стране мира режим так не позорился, как это происходит с Лукашенко.

Режим ставит «рекорды». Ни в одной стране мира нет сразу двух непризнанных «президентов». И тем более ни в одной стране мира они не носят одну и ту же фамилию, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

В Беларуси - бинго. Деда граждане Беларуси и цивилизованный мир не признают «президентом» страны. Его старшего сына - МОК не признал «президентом» НОК.

А дальше - картина маслом. Во всех делах виноваты не те, кто репрессируют, а те, кто недовольны репрессиями. Но логика и режим - вещи несовместимые. Они не понимают даже того, что все видят и прекрасно знают, что они творят. И международное сообщество, и МОК, в частности. Если ты в домике и закрыл глаза руками, это не значит, что ты пропал из поля зрения окружающих.

Неужели вы в самом деле думаете, что у вас забрали хоккей, потому что кто-то попросил? А, может, потому что в стране жертвы репрессий измеряются десятками тысяч. И эту страницу «не перевернуть».

Пока Басков носится по дворам, срезает ленточки, причастен к делу забитого до смерти Романа Бондаренко и при этом как ни в чем не бывало руководит хоккеем и запускает аккумуляторный завод в Бресте, - о доверии к белорусской спортивной вертикали говорить не приходится.

А тем временем у Баскова растет достойная смена. Эпичное видео с Басковым и водкой из горла нашло своего последователя. Встречайте, Максим Недосеков - восходящая звезда белорусского спорта и герой баттла с Еленой Левченко. Задержан за вождение в нетрезвом виде (Ник заранее просит прощение за качество фото - работа в тылу врага, сами понимаете). Процитируем:

«Недосеков Максим Юрьевич 31.12.2020 в 01.05 часов управлял транспортным средством «Хонда Цивик», находясь в состоянии алкогольного опьянения, чем нарушил пункт 10.1 Правил дорожного движения».

14 января 2021 года Недосеков был привлечен к ответственности по статье 18.16 КоАП. Надо заметить, что санкции по этой статье прописаны четко и однозначно: наложение штрафа в размере от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года. Какие санкции применены к Недосекову, пока неизвестно.

Отметим, что Недосеков и ранее был не дурак поучаствовать в странных тусовках, где было много алкоголя или прокатиться на пассажирском сидении с пивасиком.

Интересно, какие меры предпринял министр-гербалайф к своему воспитаннику? Тому самого министра, который не так давно распекал Николая Козеко за езду в нетрезвом виде. Отметим, что письмо начальника ГАИ Минского райисполкома в адрес Минспорта было повторным. На первое ведомство решило не отвечать. Видимо, быстро привыкаешь к ситуации, когда «немного не до законов».

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